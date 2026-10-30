Cà Mau ghi nhận 2 trường hợp mắc viêm não mô cầu, một người tử vong

Bệnh nhân còn lại đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.

Ngày 30/10, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau (CDC Cà Mau) cho biết địa phương vừa ghi nhận 2 trường hợp mắc viêm não mô cầu tại xã Sông Đốc.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân Đ.K.N (46 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Sông Đốc) đã tử vong. Đây là trường hợp tử vong thứ 2 do viêm não mô cầu được ghi nhận tại tỉnh Cà Mau từ đầu năm đến nay.

Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng xác định có 22 người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Những người này đã được cấp thuốc kháng sinh dự phòng và hướng dẫn theo dõi sức khỏe trong 10 ngày. Đến nay, sức khỏe của cả 22 người đều ổn định, chưa ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện sốt.

Ca còn lại là bệnh nhân N.T.D (33 tuổi, ở ấp Rạch Dinh). Khởi phát triệu chứng ngày 25/10 và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.

Gia đình bệnh nhân có 4 người tiếp xúc gần cũng đã được uống thuốc kháng sinh dự phòng. Ngay trong đêm 27/10, toàn bộ khu vực nhà bệnh nhân đã được phun hóa chất Cloramin B để khử khuẩn.

Lãnh đạo CDC Cà Mau cho biết, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với trạm y tế các địa phương xử lý môi trường, phun hóa chất khử khuẩn tại các khu vực có ca bệnh và giám sát chặt chẽ những người tiếp xúc. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trực tiếp đến từng hộ dân nhằm giúp người dân hiểu rõ bệnh viêm não mô cầu lây truyền qua đường hô hấp, từ đó chủ động phòng ngừa, tránh tâm lý hoang mang hoặc chủ quan.

Trước diễn biến của dịch bệnh, ngay trong ngày 29/10, đoàn công tác của Viện Pasteur TPHCM và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã có buổi làm việc trực tiếp tại xã Sông Đốc, Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Nội dung làm việc tập trung vào công tác giám sát, kiểm soát dịch bệnh trong cộng đồng, phát hiện sớm ca bệnh, cũng như công tác thu dung điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn.