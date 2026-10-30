Cà Mau: Ghi nhận 2 ca viêm não mô cầu, 1 trường hợp tử vong

Cụ thể, trường hợp tử vong là người bệnh Đ.K.N. (46 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Sông Đốc). Sau khi bệnh nhân N. tử vong, ngành y tế và chính quyền địa phương đã điều tra dịch tễ và xác định có 22 người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Ngành chuyên môn đã kiểm tra y tế, cấp thuốc kháng sinh dự phòng và hướng dẫn mọi người theo dõi sức khỏe trong 10 ngày. Đến nay, sức khỏe của cả 22 người đều ổn định, chưa ghi nhận trường hợp nào sốt hay có biểu hiện bất thường.

Viêm não do não mô cầu là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có tốc độ tiến triển rất nhanh và nguy cơ tử vong cao nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Ảnh minh họa

Đối với trường hợp nam bệnh nhân N.T.D. (33 tuổi, ngụ ấp Rạch Dinh, xã Sông Đốc), phát bệnh vào ngày 25/10 và hiện được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau.

Cơ quan y tế khi tiến hành điều tra dịch tễ xác định có 4 người trong gia đình ông là F1 và đã được cho uống thuốc kháng sinh dự phòng; đồng thời ngành y tế tiến hành phun hóa chất Cloramin B toàn bộ khu vực quanh nhà bệnh nhân.

Cùng với đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau yêu cầu các Trạm y tế trên địa bàn tỉnh; nhất là nơi có bệnh nhân mắc viêm não mô cầu phải xử lý môi trường, phun hóa chất khử khuẩn, giám sát chặt các hộ có ca bệnh và người tiếp xúc, phòng tránh lây bệnh.

Cũng trong ngày 29/10, đoàn công tác của Viện Pasteur TP.HCM và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã đến làm việc và hỗ trợ tỉnh Cà Mau kiểm soát bệnh viêm não mô cầu.

Đoàn đã làm việc với xã Sông Đốc, Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời, Bệnh viện đa tỉnh khoa Cà Mau… xoay quanh việc giám sát, kiểm soát bệnh trong cộng đồng; phát hiện ca bệnh viêm não mô cầu, thu dung điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn.

Trước đó, vào tháng 4/2026, ngành chuyên môn ghi nhận trên địa bàn xã Khánh An, tỉnh Cà Mau có 3 trường hợp nghi mắc viêm não mô cầu; trong đó có 1 trường hợp tử vong do sốc nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên nền nhiều bệnh lý phức tạp.

Đồng thời, ngành y tế tỉnh Cà Mau đã triển khai đồng loạt các biện pháp khoanh vùng, kiểm soát ổ dịch; đồng thời vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại các khu vực liên quan.