Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân phát biểu. Ảnh: Nguyên Du

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Võ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyên Du

Phát biểu tại buổi gặp mặt, các cán bộ nguyên là lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đội ngũ cán bộ Mặt trận đương nhiệm đạt được, nhất là trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đồng thời, bày tỏ mong muốn MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, lấy khu dân cư làm trọng điểm. Cùng với đó đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo để mở rộng không gian tập hợp, đoàn kết cũng kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Đại biểu dự gặp mặt. Ảnh: Nguyên Du

Mỗi cán bộ Mặt trận cần không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng dân vận, bản lĩnh chính trị, giữ vững tinh thần trách nhiệm, thực sự gần dân, hiểu dân, trọng dân và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều khẳng định, truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của MTTQ Việt Nam tiếp tục được Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Cà Mau kế thừa, phát huy, tạo nên sức mạnh nội sinh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyên Du

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều nhấn mạnh: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Cà Mau trở thành tỉnh phát triển toàn diện, vững tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, sự điều hành hiệu quả của chính quyền, rất cần sự đồng thuận, ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp có vai trò hết sức quan trọng trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trân trọng cảm ơn, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ; đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và những kết quả mà đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Đề nghị mỗi cán bộ làm công tác Mặt trận trong tỉnh không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu đẹp.