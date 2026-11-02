Cà Mau: Gần 1.600 cán bộ, giáo viên tham gia hội thi Tiếng hát nhà giáo lần thứ I

Tối 2/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc hội thi Tiếng hát nhà giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I, năm 2026.

Quang cảnh khai mạc hội thi Tiếng hát nhà giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I.

Theo đó, hội thi Tiếng hát nhà giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I diễn ra từ ngày 2/11 đến ngày 6/11, thu hút 1.590 thành viên tham gia với chủ đề “Thanh âm nghề giáo”, được tổ chức tại phường An Xuyên và phường Bạc Liêu.

Các chương trình dự thi được dàn dựng với nhiều hình thức phong phú, kết hợp tân nhạc, cổ nhạc hoặc nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ và ca múa. Đồng thời, nội dung các tiết mục tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, truyền thống tôn sư trọng đạo, tình yêu nghề, tình thầy trò và những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Đáng chú ý, điểm nhấn của hội thi là sự kết hợp giữa nghệ thuật hiện đại với các loại hình nghệ thuật truyền thống, nhất là Đờn ca tài tử Nam Bộ, nhằm góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương.

Theo Ban tổ chức, hội thi “Thanh âm nghề giáo” không chỉ là sân chơi nghệ thuật của đội ngũ nhà giáo mà còn là dịp lan tỏa thông điệp văn hóa phải được nuôi dưỡng từ nhà trường; mỗi thầy giáo, cô giáo không chỉ truyền thụ tri thức mà còn góp phần bồi dưỡng tâm hồn, nhân cách, năng lực thẩm mỹ và tình yêu văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.

Đặc biệt, thông qua những lời ca, điệu múa của đội ngũ nhà giáo vừa thể hiện tài năng, tình yêu nghề mà còn truyền tải những giá trị văn hóa tốt đẹp, khơi dậy tình yêu nghệ thuật, quê hương, đất nước trong học sinh…