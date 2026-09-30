Cà Mau: Đưa văn hóa trở thành nguồn lực, sức mạnh nội sinh cho phát triển bền vững

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồ Hải chủ trì cuộc họp. Cùng dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt và đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Theo BCĐ, qua quá trình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, bước đầu đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cơ quan, đơn vị về trách nhiệm thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW. Một số nhiệm vụ được triển khai tương đối chủ động và có kết quả cụ thể.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau Nguyễn Hồ Hải chủ trì cuộc họp

Công tác phối hợp giữa các ngành trong thực hiện nhiệm vụ văn hóa từng bước được tăng cường. Một số vấn đề trước đây được thực hiện riêng lẻ theo từng ngành đã bước đầu được đặt trong mối quan hệ chung với mục tiêu phát triển văn hóa của tỉnh. Đây là cơ sở để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết trong những tháng cuối năm 2026 và các năm tiếp theo.

Đặc biệt, việc duy trì, khai thác và phát huy hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đã góp phần tạo môi trường sinh hoạt văn hóa, thể thao tại cộng đồng.

Bên cạnh đó, việc tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử học đường đã đưa giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử đến gần hơn với thế hệ trẻ; đồng thời tạo điều kiện để bảo tồn, kế thừa và phát huy giá trị di sản văn hóa đặc trưng của Nam Bộ nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt, Trưởng BCĐ triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam tỉnh Cà Mau phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai, nhất là đối với một số nhiệm vụ còn chậm tiến độ.

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng, nguyên nhân chủ yếu do một số nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều cơ quan, cần thêm thời gian rà soát, hoàn thiện hồ sơ và lấy ý kiến.

Công tác theo dõi, đôn đốc ở một số nhiệm vụ chưa thường xuyên; việc chủ động báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn có lúc chưa kịp thời.

Trên cơ sở đó, BCĐ đề nghị các cơ quan chủ trì khẩn trương rà soát, xác định rõ phần việc còn lại, trách nhiệm và thời gian hoàn thành, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ, thực chất và hiệu quả.

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Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, Nghị quyết số 80-NQ/TW xác định văn hóa có vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển đất nước.

Đối với Cà Mau, việc thực hiện Nghị quyết phải gắn với yêu cầu xây dựng con người, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Hồ Hải yêu cầu BCĐ bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và tình hình thực tiễn để xây dựng chương trình công tác năm 2027 có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực; đồng thời từng bước lượng hóa, đánh giá rõ hơn mức độ đóng góp của lĩnh vực văn hóa đối với sự phát triển chung của tỉnh.

Việc thực hiện Nghị quyết 80 phải gắn với yêu cầu xây dựng con người, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Học sinh tìm hiểu văn hóa quê hương tại Bảo tàng Lúa nước Cà Mau

Theo đó, tỉnh tiếp tục hệ thống hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa đặc trưng của Cà Mau; đồng thời, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa bên ngoài phù hợp với điều kiện, con người địa phương.

Tỉnh cần nghiên cứu xây dựng bộ nhận diện riêng cho văn hóa Cà Mau để tạo dấu ấn trong quảng bá hình ảnh địa phương. Đối với văn hóa dân gian, lễ hội và các sự kiện văn hóa, cần chú trọng tính kế thừa và giá trị lâu dài.

Mỗi chương trình được tổ chức phải xác định rõ mục tiêu, giá trị mang lại và mức độ đóng góp cho đời sống xã hội; không tổ chức theo phong trào, chạy theo số lượng hoặc hình thức, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải lưu ý.

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Đối với những nhiệm vụ chậm tiến độ, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu nâng cao vai trò chủ động của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ; tăng cường phối hợp, kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Các cơ quan chủ trì phải khẩn trương rà soát phần việc còn lại, xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành và chủ động báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền. BCĐ tiếp tục rà soát toàn bộ 30 nhiệm vụ theo Kế hoạch số 01-KH/BCĐ đã ban hành, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ đến hạn, đôn đốc những nhiệm vụ sắp đến hạn, hạn chế phát sinh nhiệm vụ chậm tiến độ.

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Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cũng nhấn mạnh, việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW tại Cà Mau được xác định không chỉ dừng ở việc hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch, mà phải tạo chuyển biến cụ thể trong đời sống văn hóa, phát huy giá trị di sản, xây dựng con người và từng bước đưa văn hóa trở thành nguồn lực, sức mạnh nội sinh cho phát triển bền vững.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã kiện toàn nhân sự Trưởng BCĐ triển khai thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW tỉnh. Theo đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Việt được phân công giữ chức Trưởng BCĐ.