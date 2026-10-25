Cà Mau đưa thuỷ sản đến Thanh Đảo, mở rộng thị trường quốc tế

Chuyến công tác được triển khai trong khuôn khổ Chương trình Xúc tiến Thương mại, Đầu tư, Du lịch ngoài nước và Hợp tác hữu nghị tỉnh Cà Mau năm 2026. Trọng tâm là tiếp cận doanh nghiệp Trung Quốc và châu Á để khảo sát nhu cầu, tìm kiếm cơ hội hợp tác, thúc đẩy xuất khẩu;. Đồng thời tăng cường kết nối với cơ quan đại diện Việt Nam và các tổ chức xúc tiến tại Trung Quốc nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Đưa sản phẩm Cà Mau đến gần hơn với thị trường

Điểm đáng chú ý trong chuyến công tác là Cà Mau không chỉ tham dự CFSE với tư cách khách tham quan mà còn tổ chức gian hàng trưng bày chung của tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và trực tiếp thực hiện các hoạt động kết nối giao thương.

Mô phỏng gian hàng trưng bày tỉnh Cà Mau tại Hội chợ Nghề cá và Thuỷ hải sản Trung Quốc (CFSE) tại Thanh Đảo, Trung Quốc.

Sự hiện diện của gian hàng trưng bày tỉnh Cà Mau tại hội chợ không chỉ tạo không gian quảng bá sản phẩm, mà còn mở ra một điểm kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp địa phương với các đối tác quốc tế. Tại đây, hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của Cà Mau được giới thiệu tập trung, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm, năng lực sản xuất và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Từ những cuộc tiếp xúc trực tiếp đó, doanh nghiệp có thêm cơ hội tìm kiếm nhà nhập khẩu, đối tác phân phối, mở rộng quan hệ thương mại và từng bước tạo dựng những kết nối có khả năng phát triển thành các mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chuyến công tác, ngày 29/10 sẽ diễn ra Hội nghị kết nối ngành công nghiệp thuỷ hải sản Trung Quốc (Sơn Đông) - Việt Nam (tỉnh Cà Mau) tại Thanh Đảo. Hội nghị có sự tham dự của đại diện các cơ quan xúc tiến thương mại, cơ quan liên quan của tỉnh Cà Mau và Sơn Đông, cùng khoảng 50 doanh nghiệp Thanh Đảo. Đây là diễn đàn để hai bên giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, trao đổi nhu cầu hợp tác và đặc biệt là tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp kết nối, đàm phán 1-1, mở ra những cơ hội hợp tác cụ thể trong lĩnh vực thủy hải sản và thương mại.

Điểm nhấn trong lịch trình là đoàn sẽ làm việc, trao đổi với cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc, Thương vụ Việt Nam, các tổ chức xúc tiến thương mại và hiệp hội doanh nghiệp tại Trung Quốc. Đây là kênh kết nối quan trọng, giúp đoàn có thêm thông tin về thị trường, tìm kiếm các đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và định hướng phát triển của Cà Mau.

Sản phẩm Tôm Cà Mau - một trong những sản phẩm thuỷ sản chủ lực được địa phương chú trọng quảng bá, mở rộng thị trường.

Cùng với đó, đoàn sẽ làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp, nhà nhập khẩu, nhà phân phối và tổ chức hỗ trợ xúc tiến đầu tư, thương mại tại Trung Quốc; tìm hiểu xu hướng thị trường, nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm thuỷ sản, nông sản; khảo sát trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị và các kênh phân phối hàng hóa.

Cách tiếp cận này cho thấy hoạt động xúc tiến không dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm hay tìm kiếm đối tác, mà hướng sâu hơn vào việc đọc đúng nhu cầu và hiểu rõ cách vận hành của thị trường. Những thông tin thu nhận từ thực tế sẽ giúp doanh nghiệp xác định hướng tiếp cận phù hợp hơn, đồng thời tạo thêm cơ sở để tỉnh xây dựng các chương trình hỗ trợ sát với nhu cầu và diễn biến của thị trường. Đây cũng là yếu tố có ý nghĩa đối với mục tiêu nâng cao giá trị xuất khẩu.

Từ kết nối thị trường đến cơ hội hợp tác lâu dài

Bên cạnh mục tiêu mở rộng đầu ra cho sản phẩm, chuyến công tác còn kết hợp mời gọi đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp của tỉnh. Theo kế hoạch, đoàn sẽ kết nối doanh nghiệp Cà Mau với nhà nhập khẩu các nước, đồng thời mời gọi đầu tư và khảo sát thị trường Trung Quốc.

Tôm Cà Mau được chế biến, đa dạng hóa sản phẩm, hướng đến đáp ứng nhu cầu của các thị trường xuất khẩu.

Khi đối tác quốc tế có thêm thông tin về tiềm năng, năng lực sản xuất và định hướng phát triển của Cà Mau, không gian hợp tác cũng có thể được mở rộng. Từ những giao dịch thương mại ban đầu, quan hệ giữa các bên có thể hướng đến liên kết sản xuất, đầu tư và cùng phát triển thị trường.

Đặc biệt, sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo tỉnh thể hiện vai trò đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp trên hành trình tìm kiếm và mở rộng thị trường. Đây cũng là điều kiện để các đối tác có thể trao đổi trực tiếp với địa phương, qua đó tìm hiểu cụ thể hơn về tiềm năng, định hướng và khả năng hợp tác với Cà Mau.

Nếu những kết nối được thiết lập tại Thanh Đảo tiếp tục được theo đuổi và chuyển hoá thành các chương trình hợp tác cụ thể, chuyến công tác sẽ mở thêm cơ hội để doanh nghiệp Cà Mau tìm kiếm đầu ra, mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao giá trị sản phẩm.

Hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương mở thêm cơ hội để doanh nghiệp Cà Mau tiếp cận đối tác và thị trường quốc tế.

Mỗi cuộc gặp được thiết lập, mỗi thông tin thị trường được ghi nhận và mỗi cơ hội hợp tác được mở ra đều có thể trở thành một mắt xích trong hành trình đưa sản phẩm Cà Mau vươn xa. Từ Thanh Đảo, kỳ vọng không chỉ là những kết nối mới, mà còn là những hướng đi mới để nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu và đưa hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư của Cà Mau ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững./.