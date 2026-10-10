Cà Mau đưa dịch vụ số đi từng ngõ, gõ từng nhà

Từ những thao tác nhỏ đến thay đổi thói quen

Tại nhiều địa phương trong tỉnh, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trực tiếp đến khóm, ấp hướng dẫn người dân cài đặt VNeID, tích hợp sổ sức khoẻ điện tử và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Cách làm “cầm tay chỉ việc” giúp người chưa thành thạo điện thoại thông minh, nhất là người lớn tuổi, từng bước làm quen với các dịch vụ số.

Được hỗ trợ thủ tục tận nơi, ông Lê Văn Hoà, phường An Xuyên, phấn khởi khi việc thực hiện các thủ tục trở nên thuận tiện hơn, giảm thời gian đi lại.

Người dân tại phường An Xuyên được cán bộ phụ trách đến tận khóm để làm hồ sơ trực tuyến.

Anh Trần Anh Hùng, ngụ Xã Hồng Dân, đánh giá việc cán bộ trực tiếp đến khóm, ấp hướng dẫn là cách làm thiết thực, giúp người dân biết sử dụng điện thoại thông minh để nộp hồ sơ trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính và thanh toán điện tử.

Công nghệ số cũng đang được ứng dụng trong mua bán hằng ngày.

Tại xã Hoà Bình, thanh toán bằng mã QR tạo thêm lựa chọn cho người dân khi mua hàng tại chợ. Chị Lư Ngọc Dung cho biết hình thức này giúp thanh toán nhanh chóng, giảm phụ thuộc vào tiền mặt.

Từ giải quyết thủ tục hành chính đến mua bán, những tiện ích số đang dần hiện diện trong đời sống. Để người dân sử dụng thành thạo, việc hướng dẫn cần được duy trì thường xuyên, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Kiên trì “cầm tay chỉ việc”

Tại phường An Xuyên, các tổ chức Đoàn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từ cài đặt VNeID, tích hợp sổ sức khoẻ điện tử đến sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Anh Nguyễn Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường An Xuyên, Bí thư Đoàn phường, cho biết địa phương đã thành lập tổ hỗ trợ thanh niên về chuyển đổi số và Tổ Bình dân học vụ số. Các tổ thường xuyên hỗ trợ người dân, cán bộ thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, đồng thời hướng dẫn tiếp cận công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI).

Đoàn phường còn đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, kinh doanh trên nền tảng số, phát triển câu lạc bộ, tổ hợp tác và nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng được tập huấn, cập nhật kiến thức nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số.

Theo anh Khoa, người cao tuổi và đồng bào Khmer là những nhóm cần được hỗ trợ phù hợp do khả năng tiếp cận, ghi nhớ thao tác khác nhau. Vì vậy, đoàn viên phải hướng dẫn bằng cách truyền đạt đơn giản, dễ hiểu và thực hành nhiều lần.

Đoàn viên Nguyễn Thuỳ Trang, phường An Xuyên, cho biết khi đến từng hộ gia đình, bạn trực tiếp hướng dẫn người dân tích hợp sổ sức khoẻ điện tử trên VNeID, phục vụ việc khám, chữa bệnh và thực hiện các giao dịch hành chính. Theo Thùy Trang, điều quan trọng là giúp người dân hiểu lợi ích của công nghệ và có thể tự sử dụng sau khi được hướng dẫn.

Người cao tuổi tại địa phương được hướng dẫn trực tiếp cách sử dụng các dịch vụ công trực tuyến và tiện ích số.

Phổ cập kỹ năng số gắn với nhu cầu thực tế

Nhằm cụ thể hoá chủ trương của Trung ương và Tỉnh uỷ, Cà Mau triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” năm 2026, tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng và thói quen sử dụng công nghệ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Phát biểu tại Lễ ra quân xây dựng mô hình số tại phường An Xuyên ngày 10/6/2026, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân cho biết, tỉnh tiếp tục hoàn thiện nền tảng học tập trực tuyến “Bình dân học vụ số”, với các khoá học ngắn gọn, dễ tiếp thu, chú trọng kỹ năng nhận diện, phòng tránh lừa đảo trực tuyến, bảo vệ thông tin cá nhân và ứng xử văn minh trên môi trường mạng.

Theo kế hoạch, mỗi sở, ngành chủ trì xây dựng ít nhất một khoá học chuyên ngành thiết thực trên nền tảng này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân (giữa) và đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút phát động ra quân xây dựng mô hình số, tại phường An Xuyên.

Tỉnh cũng định hướng đánh giá kết quả học tập, thực hành kỹ năng số của người dân; tăng cường kết nối dữ liệu giữa nền tảng “Bình dân học vụ số”, hệ thống dịch vụ công, ứng dụng iCamau và Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC).

Kết quả thực hiện phong trào sẽ gắn với công tác thi đua và đánh giá trách nhiệm người đứng đầu, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai.

Ở cơ sở, việc ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính tiếp tục được chú trọng.

Bà Huỳnh Thanh Lam, Phó Chủ tịch UBND phường Láng Tròn, cho biết hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của phường đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nền tảng VNeID, tạo thuận lợi cho việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên đến từng hộ kinh doanh, hỗ trợ ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh.

Trong sản xuất, kinh doanh, các mô hình “Chợ số - Nông thôn số” hướng đến hỗ trợ tiểu thương, nông dân ứng dụng công cụ quản lý, thanh toán điện tử và đưa sản phẩm OCOP, nông sản địa phương lên sàn thương mại điện tử. Đến nay, tỉnh đã hỗ trợ 56 chủ thể OCOP đưa 110 sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử.

Phong trào “Bình dân học vụ số” còn được triển khai qua các khoá học, video và bài giảng trực tuyến. Đáng chú ý, 100% ấp, khóm trên địa bàn tỉnh đã có Tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng, dịch vụ số.

Từ hướng dẫn trực tiếp tại khu dân cư đến phát triển nền tảng học tập trực tuyến, Cà Mau từng bước mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ cho người dân. Hiệu quả chuyển đổi số không chỉ thể hiện ở việc đưa dịch vụ lên môi trường mạng mà còn ở khả năng sử dụng công nghệ thành thạo, an toàn và chủ động của mỗi người dân./.