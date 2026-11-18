Bên cạnh quảng bá sản phẩm, văn hóa và du lịch, hai địa phương hướng tới mở rộng hệ thống phân phối, tăng cường kết nối doanh nghiệp và tìm giải pháp giảm chi phí vận chuyển hàng hóa từ Cà Mau đến thị trường phía Bắc.

Ông Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 18/11/2026 ở Hà Nội. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Tại họp báo, ông Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, tỉnh đã trao đổi với lãnh đạo Hà Nội về việc tổ chức sự kiện “Xin chào Cà Mau” tại Thủ đô. Đây là dịp giới thiệu thiên nhiên, con người, tiềm năng và cơ hội phát triển của vùng đất cực Nam Tổ quốc, đồng thời tăng cường sự hiểu biết, hợp tác giữa Cà Mau với Hà Nội và các địa phương.

Ông Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phát biểu về việc kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Cà Mau tại cuộc họp báo. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Ông Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đánh giá, chuỗi hoạt động lần này góp phần cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hà Nội và Cà Mau ký ngày 22/7/2026. Hai địa phương đã thống nhất phối hợp trên các lĩnh vực xúc tiến đầu tư, công thương, văn hóa, thể thao, du lịch, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nông nghiệp.

Theo ông Đào Xuân Dũng, Hà Nội có lợi thế về thị trường tiêu thụ, nguồn lực và khoa học công nghệ, trong khi Cà Mau có thế mạnh về kinh tế biển, thủy sản, nông nghiệp và du lịch. Sự bổ trợ này tạo điều kiện để hai địa phương mở rộng hợp tác, nhất là trong tiêu thụ sản phẩm và phát triển du lịch. Hà Nội sẽ phối hợp tuyên truyền, quảng bá sự kiện, giới thiệu văn hóa, con người và tiềm năng của Cà Mau tới người dân Thủ đô.

Ông Tô Minh Đương, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau, thông tin về Festival Tôm Cà Mau lần thứ hai năm 2026 tại cuộc họp báo ở Hà Nội. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Theo ông Tô Minh Đương, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau, sự kiện “Xin chào Cà Mau 2026” dự kiến diễn ra từ ngày 27/11 đến 1/12 tại Quảng trường Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Royal City, số 72A Nguyễn Trãi, Hà Nội, gắn với Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam 2026.

Trên diện tích khoảng 300 m², Cà Mau bố trí 30 gian hàng; trong đó có 20 gian giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, thủy sản chế biến và đặc sản địa phương. Các khu vực còn lại dành cho xúc tiến đầu tư, quảng bá văn hóa, du lịch và biểu diễn nghệ thuật.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của Cà Mau sẽ có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nhà phân phối, đơn vị bán lẻ và người tiêu dùng tại Hà Nội. Tỉnh cũng giới thiệu các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư như kinh tế biển, năng lượng tái tạo, chế biến thủy sản, nông nghiệp công nghệ cao và logistics.

Trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN, ông Tô Minh Đương cho biết, Cà Mau đặc biệt quan tâm đến việc liên kết chuỗi logistics nhằm giảm chi phí vận chuyển hàng hóa. Với khoảng cách địa lý xa các thị trường phía Bắc, chi phí vận chuyển ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm địa phương. Đây là nội dung Cà Mau dự kiến trao đổi trong quá trình hợp tác với Sở Công Thương Hà Nội.

Về phía Hà Nội, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương thành phố cho biết, hiệu quả kết nối giao thương sau hội chợ là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Thành phố mong muốn kết nối doanh nghiệp Cà Mau với các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chuỗi cửa hàng thực phẩm và các kênh thương mại điện tử.

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Đại diện tỉnh Cà Mau thông tin về các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá sản phẩm địa phương tại cuộc họp báo. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Theo đại diện Sở Công Thương Hà Nội, việc kết nối cần hướng tới đưa những sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng tiếp cận người tiêu dùng, hình thành thị trường tiêu thụ ổn định, lâu dài. Thành phố cũng sẽ phối hợp quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số, kết hợp hoạt động thương mại với giới thiệu văn hóa, du lịch.

Ông Tô Minh Đương cho biết thêm, ngành công thương Cà Mau đang phối hợp với ngành nông nghiệp để nâng cao giá trị sản phẩm tôm, từ chất lượng nguyên liệu đến công nghệ chế biến và thị trường tiêu thụ. Trong năm 2026, tỉnh đã tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại tại Australia, Trung Quốc và một số thị trường khác nhằm duy trì quan hệ với đối tác truyền thống, tìm kiếm thêm khách hàng.

Bên cạnh hoạt động thương mại, sự kiện tại Hà Nội còn có không gian giới thiệu văn hóa, du lịch với khoảng 50 hình ảnh về thiên nhiên, di sản, lễ hội và đời sống người dân Cà Mau. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, Đờn ca tài tử Nam Bộ và giới thiệu tour, tuyến du lịch được tổ chức phục vụ khách tham quan.

Cùng với chương trình tại Hà Nội, tỉnh Cà Mau tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”.

Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, thông tin về Festival Tôm Cà Mau lần thứ hai năm 2026 tại cuộc họp báo ở Hà Nội. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN

Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết, Festival diễn ra từ ngày 21 đến 25/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên và một số địa điểm khác. Chương trình dự kiến có 350 gian hàng, gồm 150 gian hàng ngành tôm, 136 gian hàng sản phẩm OCOP, 20 gian hàng ẩm thực, 24 gian hàng tư vấn việc làm và 20 gian hàng giới thiệu, trải nghiệm ứng dụng khoa học công nghệ.

Trong khuôn khổ Festival, tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phát triển ngành tôm nước lợ năm 2026, Diễn đàn Tôm Việt năm 2026 với chủ đề “Định vị ngành tôm Việt Nam” và Hội nghị kết nối cung cầu ngành thủy sản.

Trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN về những kết quả hợp tác dự kiến, ông Phạm Văn Mười cho biết, một doanh nghiệp nước ngoài đang chuẩn bị ký kết hợp tác với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cà Mau về ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong ngành tôm. Tại Diễn đàn Tôm Việt, khoảng sáu đơn vị dự kiến tham gia ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) liên quan đến liên kết đầu vào, đầu ra và khoa học công nghệ.

Đối với Hội nghị kết nối cung cầu, một số doanh nghiệp đã đăng ký nhu cầu hợp tác. Các cơ quan chức năng đang tổng hợp, đối chiếu nhu cầu để chuẩn bị các thỏa thuận phù hợp. Sau khi ký kết, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Công Thương tỉnh Cà Mau sẽ theo dõi, triển khai các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách.

Từ phía Hà Nội, việc kết nối sản phẩm Cà Mau với hệ thống bán lẻ, chợ đầu mối và thương mại điện tử được xác định là hướng hợp tác cần tiếp tục triển khai sau hội chợ. Cùng với xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch và hợp tác trong ngành tôm, đây là những nội dung cụ thể để hai địa phương thực hiện các cam kết hợp tác đã thống nhất từ tháng 7/2026.