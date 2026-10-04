Cà Mau đưa 1.798 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, lực lượng làm nhiệm vụ và lãnh đạo các địa phương thực hiện nghi thức tiễn đưa với niềm tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

1.798 mẫu sinh phẩm được thu thập từ các nghĩa trang liệt sĩ và nghĩa trang tạm trên địa bàn tỉnh được kiểm tra, sắp xếp trang trọng. Bên ngoài mỗi thùng chứa mẫu được phủ cờ Tổ quốc đỏ thắm, kèm số thứ tự được đánh rõ ràng, tỉ mỉ, bảo đảm tính chính xác trong quá trình xác định danh tính.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tiễn đưa các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ về Viện Pháp y Quân đội.

Có mặt tại buổi lễ, ông Trần Việt Thuỳ, Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Bình (tỉnh Cà Mau), xúc động chia sẻ: “Hôm nay tiễn đưa các mẫu sinh phẩm của các anh ra Hà Nội để xét nghiệm ADN, chúng tôi mong mỏi lớn nhất là sớm xác định được danh tính từng hài cốt. Mong các anh sớm được trở về với gia đình, những người thân bấy lâu nay vẫn đau đáu ngóng chờ mà chưa biết người thân của mình đang nằm lại nơi đâu. Xác định được tên tuổi sẽ đưa được các anh về lại với gia đình, quê hương, trọn vẹn niềm hạnh phúc của hoà bình”.

Đại diện các xã, phường đến đưa tiễn các mẫu sinh phẩm trong hành trình xác định danh tính các liệt sĩ.

Để có được số lượng mẫu sinh phẩm đưa đi giám định đợt này, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã làm việc liên tục với quyết tâm cao. Ông Phạm Văn Hết, Phó Chủ tịch UBND phường Giá Rai, cho biết dù phải thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường nhưng với tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của Ban Chỉ đạo tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, công tác lấy mẫu đã hoàn thành vượt tiến độ, chỉ mất 4 ngày thay vì 9 ngày như dự kiến ban đầu.

Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, chuyển các mẫu sinh phẩm ra xe để đưa đến thành phố Cần Thơ.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau, từ tháng 6 đến hết tháng 9/2026, đơn vị đã tiến hành khai quật tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, thu thập tổng cộng 2.559 mẫu sinh phẩm.

Trước đợt vận chuyển này, tỉnh đã hoàn thành bàn giao 772 mẫu hài cốt liệt sĩ được khai quật tại 2 Nghĩa trang Liệt sĩ Trần Văn Thời và Phước Long cho Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để thực hiện theo đúng quy trình quy định.

Trong đợt này, 1.798 mẫu sinh phẩm còn lại, được thu thập tại các nghĩa trang liệt sĩ và nghĩa trang tạm, sẽ được vận chuyển, tập kết về thành phố Cần Thơ.

Mỗi mẫu sinh phẩm được bàn giao gắn với mong muốn sớm xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Đến sáng 5/10, chuyến bay vận tải quân sự chuyên dụng của Bộ Quốc phòng sẽ đưa số mẫu sinh phẩm này cùng các mẫu thu thập được từ đồng đội ở các tỉnh, thành miền Tây Nam Bộ ra Viện Pháp y Quân đội tại Hà Nội để thực hiện giám định.

Việc vận chuyển các mẫu sinh phẩm đi giám định không đồng nghĩa với việc công tác tìm kiếm, quy tập dừng lại. Tại Cà Mau, việc tiếp nhận thông tin từ Nhân dân, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn được lực lượng chức năng tiếp tục triển khai.

1.798 mẫu sinh phẩm sẽ được vận chuyển, tập kết tại Thành phố Cần Thơ trước khi được đưa ra Hà Nội bằng chuyến bay vận tải quân sự chuyên dụng.

Nói về quyết tâm của các lực lượng, Trung tá Lê Quang Thái, Đội trưởng Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh: “Nhận thức rõ ý nghĩa thiêng liêng và tầm quan trọng của chiến dịch 500 ngày đêm, Đội quy tập quyết tâm dồn toàn lực, áp dụng mọi giải pháp để đào tìm, quy tập bằng được những hài cốt còn nằm lại ngoài các nghĩa trang, nghĩa trang tạm. Chúng tôi thực hiện công việc này với tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân”.

Mỗi mẫu sinh phẩm được gửi đi hôm nay không chỉ là một phần của quy trình kỹ thuật mà còn là gạch nối giữa quá khứ thiêng liêng và hiện tại tri ân, mang theo hy vọng đến với hàng nghìn gia đình liệt sĩ sau bao năm tháng mòn mỏi đợi chờ.

Hành trình gửi gắm niềm tin “Mỗi mẫu ADN, một niềm hy vọng”.

Từ mảnh đất tận địa đầu cực Nam Tổ quốc, sự tận tụy của những người đồng đội thời bình đang viết tiếp hành trình đưa các anh trở về với đúng danh tính, quê hương./.