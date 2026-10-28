Cà Mau dự kiến vận hành khoảng 1.000 MW điện gió ngoài khơi vào năm 2030

Cánh đồng điện gió của Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5, xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Cà Mau đang tăng tốc phát triển điện gió với mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng và xuất khẩu điện của khu vực.

Toàn tỉnh đang triển khai 34 dự án điện gió với tổng công suất 2.309 MW, trong đó có 18 dự án (tổng công suất 1.256 MW) đã được cấp chủ trương đầu tư.

Hiện đã có 14 dự án điện gió đưa vào vận hành thương mại với tổng công suất khoảng 694,2 MW.

Nhiều dự án được phê duyệt

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện gió Ngọc Hiển-Tam Giang Tây với tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng (cụ thể là 3.932 tỷ đồng).

Theo Quyết định số 3816/QĐ-UBND, dự án Nhà máy điện gió Ngọc Hiển-Tam Giang Tây được triển khai tại các xã Tân Ân, Tam Giang, Năm Căn và Đất Mới, tỉnh Cà Mau, với mục tiêu sản xuất điện từ năng lượng tái tạo, truyền tải và phân phối điện.

Dự án có diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 11,75 ha, trong đó 8,65 ha là đất sử dụng có thời hạn và 3,10 ha là đất sử dụng tạm thời. Diện tích khảo sát khu vực biển khoảng 760 ha, trong đó hành lang an toàn khu vực bố trí turbine có diện tích 301,7 ha, là phần diện tích đề nghị giao khu vực biển.

Theo phương án đầu tư, nhà máy sẽ lắp đặt 12 turbine gió, mỗi turbine có công suất khoảng 8,5 MW. Hệ thống cáp ngầm 35 kV được xây dựng để kết nối các turbine và đấu nối về trạm biến áp 220 kV. Dự án đồng thời đầu tư hệ thống đường giao thông đến trạm biến áp và khu quản lý, vận hành.

Dự án cũng bao gồm trạm biến áp 220 kV Nhà máy điện gió Ngọc Hiển - Tam Giang Tây (Cà Mau 3), công suất 125 MVA, có dự phòng mở rộng để phục vụ đấu nối các dự án nguồn điện trong khu vực và chia sẻ hạ tầng truyền tải. Bên cạnh đó, tuyến đường dây 220 kV mạch kép dài khoảng 24 km sẽ được xây dựng để đấu nối chuyển tiếp vào một mạch đường dây 220 kV Năm Căn - Cà Mau 2.

Tổng vốn đầu tư dự án là 3.932 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 786,4 tỷ đồng, chiếm 20%; vốn huy động đạt 3.145,6 tỷ đồng, tương đương 80% tổng vốn đầu tư.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư. Việc lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo quy định pháp luật về đầu tư và các quy định có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch.

Trước Ngọc Hiển-Tam Giang Tây, trong tháng 9, Cà Mau đã chấp thuận chủ trương đầu tư 3 nhà máy điện gió Hòa Bình 2-1, Hòa Bình 3 và Hòa Bình 4 tại xã Vĩnh Hậu, tổng công suất 150MW, tổng vốn đầu tư gần 7,400 tỷ đồng.

Trong đó, Hòa Bình 2-1 có công suất 50MW, vốn đầu tư 2,400 tỷ đồng; Hòa Bình 3 có cùng công suất, vốn 2,475 tỷ đồng; Hòa Bình 4 công suất 50MW, 2,450 tỷ đồng.

Mỗi nhà máy dự kiến lắp đặt 11 turbine, công suất từ 4.5-5MW mỗi turbine. Các dự án dự kiến khởi công trong quý 2-3/2027 và vận hành thương mại giai đoạn 2028-2029.

Việc liên tiếp phê duyệt các dự án diễn ra trong bối cảnh Cà Mau đặt mục tiêu mở rộng nguồn cung điện, đồng thời phát triển hạ tầng truyền tải để đáp ứng tiến độ đưa các nhà máy mới vào vận hành.

Các dự án điện gió được phê duyệt có thời hạn 50 năm kể từ ngày có quyết định chấp nhận chủ trương đầu tư và được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về thời gian thực hiện, từ nay đến cuối năm 2026 sẽ hoàn thành các thủ tục và khởi công xây dựng. Dự kiến hoàn thành lắp đặt thiết bị vào quý 4/2028 và đưa dự án vào hoạt động vận hành thương mại khoảng năm 2028-2029.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị thực hiện chức năng hướng dẫn thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, khu vực biển, bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật.

Sở, ngành chức năng liên quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với dự án thuộc lĩnh vực phụ trách; kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện dự án và xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Các dự án điện gió hoạt động ven biển Đông tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng và xuất khẩu điện

Cà Mau đang tận dụng những tiềm năng tự nhiên để làm động lực phát triển năng lượng xanh, năng lượng tái tạo.

Theo kế hoạch, Cà Mau tập trung phát triển điện gió, điện mặt trời, đầu tư lưới điện, thu hút nhà đầu tư nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng, xuất khẩu điện của khu vực.

Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đưa vào vận hành thêm 3 dự án và một phần dự án điện gió với tổng công suất 300 MW; đồng thời vận hành các công trình lưới điện 220 kV gồm Trạm biến áp 220 kV Năm Căn, các tuyến đường dây đấu nối theo kế hoạch.

Hiện Sở Công Thương tỉnh đang tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo về năng lượng để tổng hợp các ý kiến chuyên gia, nhà khoa học về phát triển năng lượng tái tạo địa phương, đồng thời tham mưu ban hành kế hoạch cho từng giai đoạn phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, mục tiêu hướng tới là trung tâm năng lượng xanh, tái tạo của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong năm 2026, tỉnh phấn đấu khởi công 11 dự án điện gió với tổng công suất 744 MW; hoàn thành thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư cho 22 dự án điện gió tổng công suất 1.393 MW và 2 dự án điện mặt trời tổng công suất 100 MW.

Năm 2027, Cà Mau dự kiến vận hành thêm 202 MW điện gió, đồng thời đưa vào hoạt động Trạm biến áp 220 kV Hòa Bình và công trình đấu nối. Năm 2029, tỉnh đặt mục tiêu vận hành thêm 317 MW điện gió cùng 40 MW điện rác, điện sinh khối.

Đến năm 2030, địa phương dự kiến vận hành khoảng 1.000 MW điện gió ngoài khơi và hoàn thành 5 công trình đường dây, trạm biến áp 220 kV.Toàn tỉnh đang triển khai 34 dự án tổng công suất 2.309 MW, hiện có 18 dự án tổng công suất 1.256 MW đã được cấp chủ trương đầu tư và 16 dự án tổng công suất 1.053 MW đã có nhà đầu tư đề xuất chủ trương đầu tư, hiện đang lựa chọn nhà đầu tư.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau xác định tạo điều kiện thuận lợi, công bằng về môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính cho doanh nghiệp là nhiệm vụ then chốt nhằm tạo sự hài lòng cho doanh nghiệp khi đến tìm hiểu và đầu tư phát triển năng lượng tái tạo tại tỉnh Cà Mau./.