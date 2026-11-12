Cà Mau: Dự án điện gió hơn 6.300 tỷ đồng tái khởi động sau 10 năm chậm tiến độ

Gần một thập kỷ với nhiều lần điều chỉnh

Dự án Nhà máy điện gió khu du lịch Khai Long - Cà Mau giai đoạn 1 được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 90/TTg-KTN ngày 14/1/2016. Nhà đầu tư ban đầu là Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý. Dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu vào ngày 14/3/2016, với quy mô công suất 100MW, tổng mức đầu tư ban đầu 5.519 tỷ đồng.

Đến tháng 6/2016, báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được phê duyệt. Khu vực biển thực hiện dự án cũng được giao theo quyết định ban hành tháng 9/2016. Tuy nhiên, dù đã hoàn tất một số thủ tục quan trọng, dự án không thể triển khai theo kế hoạch ban đầu.

Tổng diện tích dự án theo hồ sơ điều chỉnh là khoảng 480,73ha, gồm 454ha khu vực biển và 26,73ha đất liền.

Trong quá trình chuẩn bị đầu tư, dự án liên tục có những thay đổi. Năm 2017, phương án triển khai được chia thành hai giai đoạn, gồm 40MW và 60MW; tổng vốn đầu tư được điều chỉnh lên 6.320 tỷ đồng. Năm 2018, dự án tiếp tục được điều chỉnh chủ trương đầu tư, đồng thời thay đổi nhà đầu tư sang Công ty Cổ phần Super Wind Energy Công Lý 1.

Đến năm 2022, nhà đầu tư được chuyển sang Công ty Cổ phần Điện gió BCG Khai Long 1. Những năm tiếp theo, dự án tiếp tục điều chỉnh thiết kế và phương án triển khai. Từ phương án ban đầu gồm 50 turbine công suất 2MW mỗi turbine, cấu hình thiết bị được thay đổi qua nhiều lần, trước khi xác định phương án hiện nay là 16 turbine, mỗi turbine công suất 6,25MW.

Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ 9 ngày 23/6/2026, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 6.320 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư đăng ký là hơn 1.264 tỷ đồng, chiếm 20% tổng vốn đầu tư; phần vốn còn lại chiếm 80%.

Quy mô dự án hiện nay gồm 16 turbine gió, tổng công suất 100MW. Hệ thống thu gom điện sử dụng cáp ngầm 35kV, đấu nối qua trạm biến áp 35/110kV công suất 2×63MVA. Điện từ nhà máy dự kiến được truyền tải qua đường dây 110kV mạch kép dài khoảng 24,2km đến trạm biến áp 220kV Năm Căn.

Tổng diện tích dự án theo hồ sơ điều chỉnh là khoảng 480,73ha, gồm 454ha khu vực biển và 26,73ha đất liền. Ngày 1/7/2026, dự án tổ chức lễ động thổ tại xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau.

Theo tiến độ thực hiện dự án mới nhất, các thủ tục nghiên cứu khả thi, môi trường và pháp lý dự kiến hoàn tất vào tháng 1/2027; công tác giải phóng mặt bằng thực hiện từ tháng 1 đến tháng 6/2027. Giai đoạn thi công hạ tầng, lắp đặt thiết bị và đấu nối lưới điện dự kiến kéo dài từ tháng 6/2027 đến tháng 4/2028. Nhà máy đặt mục tiêu nghiệm thu, đưa vào vận hành trong tháng 5/2028.

Như vậy, sau gần 10 năm kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án mới bước vào giai đoạn chuẩn bị triển khai theo phương án được điều chỉnh gần nhất. Lễ động thổ là dấu mốc đáng chú ý, nhưng để chuyển từ kế hoạch sang phát điện thương mại, nhà đầu tư vẫn phải bảo đảm tiến độ hoàn thiện các thủ tục, mặt bằng, hạ tầng và đấu nối.

Bài toán đất rừng và kiểm soát tác động môi trường

Bên cạnh tiến độ, việc sử dụng đất và bảo vệ hệ sinh thái ven biển là những vấn đề cần được quan tâm trong quá trình triển khai dự án. Địa điểm thực hiện nằm tại khu vực Đất Mũi, nơi có hệ sinh thái rừng ngập mặn và các diện tích đất gắn với hoạt động quản lý, bảo vệ rừng cũng như sinh kế của người dân địa phương.

Sau gần một thập kỷ kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án điện gió Khai Long đang đứng trước một mốc tiến độ mới.

Theo hồ sơ đánh giá tác động môi trường, dự án có nhu cầu sử dụng đất cho các hạng mục như tuyến cáp ngầm 35kV, khu vực tập kết cáp, trạm biến áp, khu điều hành và đường dây 110kV. Một số khu vực tuyến cáp và hạ tầng đấu nối đi qua diện tích do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đất Mũi quản lý. Hồ sơ đánh giá tác động môi trường cũng đề cập diện tích 0,9176ha rừng phòng hộ dự kiến phải chuyển đổi để thực hiện dự án.

Đây là nội dung cần được làm rõ trong quá trình hoàn thiện các thủ tục đất đai và lâm nghiệp. Việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ không chỉ là yêu cầu về hồ sơ pháp lý, mà còn gắn với trách nhiệm bảo vệ hệ sinh thái, thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế (nếu thuộc trường hợp phải thực hiện) và hạn chế tác động đến khu vực rừng ngập mặn.

Hồ sơ dự án cũng cho thấy phạm vi triển khai có liên quan đến đất của các hộ dân và diện tích đất được giao quản lý kết hợp sản xuất, nuôi trồng thủy sản. Riêng khu vực hành lang tuyến đường dây 110kV có diện tích sử dụng khoảng 1,02ha, đi qua địa bàn xã Đất Mũi và xã Đất Mới; trong đó có diện tích đất do các hộ dân sử dụng hoặc được giao quản lý kết hợp nuôi trồng thủy sản. Vì vậy, công tác kiểm kê, xác định hiện trạng sử dụng đất, thỏa thuận với các tổ chức và hộ dân có liên quan sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải phóng mặt bằng.

Về môi trường, điện gió là nguồn năng lượng tái tạo, không cần đốt nhiên liệu hóa thạch trong quá trình phát điện và không phát sinh khí thải từ hoạt động đốt nhiên liệu tại nhà máy. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa dự án không có tác động môi trường. Quá trình thi công móng turbine, xây dựng đường dây, lắp đặt cáp và vận chuyển thiết bị có thể gây xáo trộn mặt bằng, phát sinh bụi, tiếng ồn, chất thải xây dựng và ảnh hưởng cục bộ đến hệ sinh thái khu vực.

Trong giai đoạn vận hành, các vấn đề cần được kiểm soát gồm tiếng ồn, độ rung, dầu máy biến áp, chất thải sinh hoạt và việc thu gom, xử lý các loại chất thải phát sinh trong quá trình bảo dưỡng thiết bị. Vòng đời thiết bị turbine cũng cần được tính đến, nhất là phương án thu hồi, tái sử dụng hoặc xử lý các cấu kiện khi hết thời hạn khai thác.

Với dự án có quy mô 100MW, tổng vốn đầu tư hơn 6.320 tỷ đồng và diện tích triển khai lớn tại khu vực ven biển nhạy cảm về sinh thái, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo đảm tiến độ phát điện. Việc hoàn thiện thủ tục đất đai, xử lý các vấn đề liên quan đến rừng phòng hộ, bảo đảm quyền lợi của người dân và thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường cũng là những điều kiện quan trọng để dự án có thể triển khai bền vững.

Sau gần một thập kỷ kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án điện gió Khai Long đang đứng trước một mốc tiến độ mới. Mục tiêu vận hành vào tháng 5/2028 là kế hoạch đã được xác định trong hồ sơ, nhưng khả năng hiện thực hóa mục tiêu này sẽ phụ thuộc đáng kể vào tiến độ giải quyết các thủ tục còn lại và năng lực tổ chức triển khai của nhà đầu tư.