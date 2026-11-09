Cà Mau đột phá giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Quang cảnh hội nghị tại Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, hội nghị cũng tập trung bàn giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2027 và những năm tiếp theo, gắn với xây dựng hệ thống chính trị cấp xã vững mạnh.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, hội nghị lần này không chỉ nhằm phổ biến, quán triệt các văn bản mà còn thể hiện quyết tâm chính trị, tư duy đổi mới và trách nhiệm của từng cấp ủy.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung đánh giá khách quan kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, thẳng thắn nhận diện những nút thắt, điểm nghẽn để thống nhất các giải pháp đột phá, phấn đấu đưa tăng trưởng kinh tế năm 2027 đạt 10% trở lên.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu ngay sau hội nghị, các cấp ủy khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai nội dung đến từng chi bộ. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn những nội dung cốt lõi, bảo đảm triển khai thống nhất, thiết thực.

Hội nghị dưới sự tham dự và chủ trì của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Đặc biệt, phải cụ thể hóa các chủ trương, quyết sách thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng địa phương, đơn vị để người dân và doanh nghiệp hiểu, đồng thuận, cùng thực hiện. Đồng chí nhấn mạnh, Bí thư cấp ủy phải phát huy vai trò đầu mối, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, đưa nhanh nội dung hội nghị đi vào thực tiễn.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau báo cáo dự kiến tăng trưởng GRDP và đề xuất các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2027 và những năm tiếp theo. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, tăng trưởng GRDP của tỉnh dự kiến đạt 8,0%, chưa đạt mục tiêu 10% theo kế hoạch đề ra. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,38%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,67%; khu vực dịch vụ tăng 8,76%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,45% và GRDP bình quân đầu người ước đạt 91 triệu đồng.

Trước thực tế đó, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã trình bày báo cáo dự kiến tăng trưởng GRDP và đề xuất hệ thống giải pháp thúc đẩy kinh tế trong giai đoạn tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Hồ Thanh Thủy quán triệt các văn bản của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại hội nghị. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo đó, Cà Mau xác định nhiệm vụ trọng tâm là ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh.

Song song đó là tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng; hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân. Tỉnh cũng chú trọng phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa-xã hội, khoa học-công nghệ và bảo vệ môi trường.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy đã quán triệt các Nghị quyết quan trọng của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và chỉnh đốn Đảng, cũng như giải pháp xây dựng hệ thống chính trị cấp xã ngày càng vững mạnh...

Với 70 đảng bộ trực thuộc và hơn 84.000 đảng viên, Cà Mau tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên mọi lĩnh vực.