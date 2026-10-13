Cà Mau đồng loạt thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Cán bộ phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau thu nhận thông tin thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính tại điểm phường Tân Thành. (ảnh HỮU ĐỆ).

Ba điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đợt 2 tập trung tại: Công an phường Tân Thành (điểm 1), Công an xã Trần Văn Thời (điểm 2) và Công an phường Láng Tròn (điểm 3). Các điểm thu nhận được lựa chọn ở vị trí thuận lợi, gần trung tâm các xã, phường lân cận, tạo điều kiện để thân nhân liệt sĩ đi lại, thực hiện thủ tục.

Qua rà soát, Công an tỉnh ghi nhận hơn 900 trường hợp thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đăng ký thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Trên cơ sở đó, lực lượng Công an chủ động phân bổ lịch tiếp nhận theo từng địa bàn, phù hợp khoảng cách di chuyển, hạn chế tình trạng tập trung đông người cùng thời điểm, bảo đảm quá trình thu nhận diễn ra thuận lợi, khoa học.

Đông đảo thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính đến thu nhận mẫu ADN tại điểm thu nhận Công an phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau. (ảnh HỮU ĐỆ).

Ngay từ sáng sớm, đông đảo thân nhân liệt sĩ đã có mặt tại các điểm thu nhận theo giấy mời. Để bảo đảm quá trình thu nhận diễn ra thuận lợi, tránh tập trung đông người cùng thời điểm, Công an tỉnh chủ động phân bổ lịch tiếp nhận theo từng địa bàn, căn cứ khoảng cách đến điểm thu nhận. Công an các xã, phường phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ đưa, đón những trường hợp ở xa bằng phương tiện phù hợp.

Cán bộ Công an xã, phường tại Cà Mau tích cực hướng dẫn thân nhân liệt sĩ kê khai thông tin trước khi thu nhận mẫu ADN. (ảnh HỮU ĐỆ).

Tại các điểm thu nhận, cán bộ Công an tận tình hướng dẫn thân nhân liệt sĩ kê khai, rà soát thông tin và thực hiện từng bước trong quy trình, từ nhập dữ liệu, lấy mẫu sinh phẩm ADN đến ký xác nhận. Việc tổ chức khoa học, hướng dẫn cụ thể giúp thân nhân, nhất là người cao tuổi, thuận tiện hoàn thành các thủ tục.

Đoàn công tác lưu động đến thu nhận sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính tại hộ ông Đặng Thành Long, ấp Đòn Dong, xã Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau. (ảnh HỮU ĐỆ).

Đáng chú ý, tại điểm thu nhận Công an xã Trần Văn Thời, bên cạnh việc tiếp nhận mẫu sinh phẩm tại địa điểm cố định, Công an tỉnh còn bố trí tổ công tác lưu động trực tiếp đến gia đình những thân nhân liệt sĩ sức khỏe yếu, bệnh nặng, không thể đi lại để thu nhận mẫu.

Các khâu thu nhận thông tin, lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ được tổ chức khoa học, hiệu quả tại điểm thu nhận Công an xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. ảnh HỮU ĐỆ).

Cách làm này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của lực lượng Công an, đồng thời bảo đảm những trường hợp khó khăn về sức khỏe vẫn có cơ hội tham gia cung cấp thông tin phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Cán bộ Công an xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau hỗ trợ thân nhân liệt sĩ già yếu đến điểm thu nhận sinh phẩm ADN. (ảnh HỮU ĐỆ).

Tính riêng trong sáng 13/10, lực lượng chức năng Cà Mau đã thu nhận hơn 220 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ tại 3 điểm cố định. Theo kế hoạch, đợt 2 năm 2026 tiếp tục được triển khai đến hết ngày 14/10/2026. Hoạt động góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu ADN, phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính các Anh hùng liệt sĩ.