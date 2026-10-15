Cà Mau đồng loạt khởi công 22 tuyến đường giao thông nông thôn

Ngày 15/10, tỉnh Cà Mau tổ chức ra quân đồng loạt khởi công 22 tuyến đường giao thông nông thôn, với tổng chiều dài 31,5km tại 17 xã và hai phường trên địa bàn tỉnh.

Khởi công tuyến đường Ông Hồng - cầu Ba Tiền tại ấp Mặc Đây, xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau với chiều dài 1,58km.

Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần hành động quyết liệt, khẩn trương đưa Nghị quyết số 16-NQ/TU, ngày 26/8/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2026 - 2030 đi vào thực tiễn cuộc sống, hướng đến mục tiêu cứng hóa 100% đường giao thông đến các khóm, ấp trước năm 2030.

Dự lễ ra quân và khởi công tại công trình xây dựng tuyến lộ Kênh Giữa (ấp 3, xã Khánh An), ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, nhấn mạnh, phát triển giao thông nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, thúc đẩy kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, tỉnh có hệ thống kênh rạch chằng chịt, khiến việc đầu tư giao thông gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, nhiều tuyến đường đất chưa được cứng hoá, đường bê tông xuống cấp, nhỏ hẹp; tình trạng ngập úng, sạt lở vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển sản xuất.

Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 26/8/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% khóm, ấp có đường bê tông thông suốt. Toàn tỉnh dự kiến triển khai khoảng 4.089 công trình, tổng chiều dài 8.470km, với nhu cầu kinh phí trên 14.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, nguồn xã hội hóa và đóng góp của nhân dân.

Đối với 22 công trình ra quân đợt này, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm tiến độ, chất lượng, mỹ quan và hiệu quả đầu tư. Các địa phương cần hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng thủ tục, tuân thủ yêu cầu kỹ thuật, bảo vệ môi trường; đồng thời vận động người dân hiến đất, bàn giao mặt bằng, chủ động chuẩn bị nền đường và cống ngang để công trình triển khai thuận lợi.

Khởi công xây dựng tuyến đường Kênh Đìa Ma tại ấp Cây Dương, xã Long Điền.

Ngay sau lễ ra quân, xã Khánh An khởi công tuyến lộ Kênh Giữa, thuộc ấp 3, dài hơn 1.000m, mặt đường bê tông cốt thép rộng 2,5m, kết hợp kè cừ tràm chống sạt lở. Công trình có tổng kinh phí gần 2,9 tỷ đồng.

Tại xã Long Điền tổ chức khởi công xây dựng tuyến đường Kênh Đìa Ma tại ấp Cây Dương, nhằm tạo bước đi quan trọng làm thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông của tỉnh và kết nối thương mại địa phương.

Tuyến đường Kênh Đìa Ma được triển khai trên nền đất đen đã hoàn chỉnh hiện trạng, có bề rộng từ 3 - 4m, chiều dài tuyến 1.362m, bao gồm 1.299m phần mặt đường, phần cầu dài 15m và phần gia cố cống hở dài 48m, tổng kinh phí đầu tư 2,4 tỷ đồng.

Dự án do Ban Quản lý dự án khu vực Đông Hải làm chủ đầu tư, sử dụng kết hợp nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung, nguồn vốn xổ số kiến thiết và vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12/2026 chính thức bàn giao đưa vào sử dụng tháng 1/2027.

Tại xã Vĩnh Lợi, khởi công tuyến đường Ông Hồng - cầu Ba Tiền (ấp Mặc Đây) với chiều dài 1,58km, chiều ngang 2,5m, tổng kinh phí đầu tư hơn 3,9 tỷ đồng. Để từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn, theo kế hoạch năm 2026, xã Vĩnh Lợi triển khai xây dựng 4 tuyến đường tại các ấp: Mặc Đây, Xẻo Lá, Thông Lưu và Xẻo Chích, với tổng chiều dài 4.477m, tổng mức đầu tư gần 12 tỷ đồng.