Cà Mau đón làn sóng đầu tư nông nghiệp công nghệ cao từ Israel

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải (bìa trái) và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời (bìa phải) trao quà lưu niệm đến ông Ran DaGan, Chủ tịch Tập đoàn Dagan (Israel) và ông Hà Duy Bình, Chủ tịch Tập đoàn VsionGlobal. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Chủ trì tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, cùng đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phía đoàn công tác của (Israel) có ông Ran DaGan, Chủ tịch Tập đoàn Dagan và ông Hà Duy Bình, Chủ tịch Tập đoàn VsionGlobal. Sự kiện mở ra triển vọng thúc đẩy hợp tác để phát triển nông nghiệp Cà Mau lên tầm cao mới theo hướng hiện đại, bền vững…

Ông Ran DaGan, Chủ tịch Tập đoàn Dagan trao đổi tại buổi gặp gỡ với lãnh đạo tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tại buổi tiếp, đại diện Tập đoàn Dagan đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh vượt trội của Cà Mau trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là tôm thương phẩm và nông nghiệp sinh thái.

Ông Hà Duy Bình, Chủ tịch Tập đoàn VsionGlobal, thành viên Đoàn công tác của Tập đoàn Dagan (Israel), phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Với bề dày kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới từ Israel, Tập đoàn Dagan mong muốn hợp tác, chuyển giao các giải pháp công nghệ cao như: hệ thống tuần hoàn nước, quản lý môi trường nuôi thông minh, tự động hóa và tối ưu hóa quy trình sản xuất… nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông, thủy sản Cà Mau.

Thành viên lãnh đạo chính quyền tỉnh Cà Mau tham dự buổi làm việc. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Phía đại diện lãnh đạo tỉnh Cà Mau cũng giới thiệu tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của địa phương. Với 3 mặt giáp biển, đường bờ biển dài khoảng 310km, Cà Mau có nhiều lợi thế phát triển kinh tế biển, thủy sản, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái. Trong đó, nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu thủy sản, đặc biệt là tôm, là những lĩnh vực thế mạnh của tỉnh.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau (ngồi giữa) trao đổi ý kiến với đại diện đoàn công tác của Israel. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau đang tập trung phát triển hạ tầng giao thông, mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế. Tỉnh định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị sản phẩm, hướng đến sản xuất bền vững.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải bày tỏ vui mừng và hoan nghênh Tập đoàn Dagan đã dành sự quan tâm đặc biệt đến môi trường đầu tư của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, Cà Mau xác định nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu là trụ cột phát triển kinh tế trọng tâm của địa phương trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau (đứng) phát biểu tại buổi tiếp và làm việc với đại diện đoàn công tác của Israel. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Cà Mau khẳng định, địa phương luôn mở rộng cửa đón chào và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, thủ tục hành chính, hạ tầng kỹ thuật để các tập đoàn, doanh nghiệp quốc tế như Dagan đến triển khai các dự án đầu tư hiệu quả.

Đồng chí đề nghị Tập đoàn Dagan phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan của tỉnh tiến hành khảo sát thực địa chi tiết, sớm cụ thể hóa các nội dung trao đổi thành các dự án hợp tác khả thi, mang lại giá trị gia tăng cao cho ngành nông nghiệp Cà Mau.

Ở chiều ngược lại, Tập đoàn Dagan dự kiến hỗ trợ tỉnh Cà Mau tổ chức đoàn công tác sang Israel tham quan, học tập kinh nghiệm phát triển nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời hỗ trợ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Israel, kết nối định hướng phát triển của tỉnh với các doanh nghiệp nước này.