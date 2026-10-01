Cà Mau: Đồn Biên phòng Rạch Gốc 50 năm vững vàng nơi đầu sóng

Trong 50 năm, Đồn Biên phòng Rạch Gốc đã lập nhiều thành tích nổi bật. Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, đơn vị luôn tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, tặng 14 căn nhà tình thương trị giá 840 triệu đồng, trao hơn 24.000 suất quà cho học sinh nghèo, nhận đỡ đầu 17 người con nuôi và phụng dưỡng suốt đời Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Gập.

Đại tá Nguyễn Quang Hà, Phó chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau phát biểu chúc mừng Đồn Biên phòng Rạch Gốc.

Với những thành tích đạt được, Đồn Biên phòng Rạch Gốc được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba năm 2015, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2016 và 10 năm liên tục đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đại tá Nguyễn Quang Hà trao Giấy khen của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau tặng tập thể Đồn Biên phòng Rạch Gốc.

Dự và phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Quang Hà, Phó chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau ghi nhận, biểu dương những thành tích của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc; đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống 50 năm, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển nơi cực Nam Tổ quốc.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đơn vị nhân dịp 50 năm Ngày truyền thống.

Dịp này, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau trao Giấy khen tặng 1 tập thể, 7 cá nhân; Chủ tịch UBND xã Phan Ngọc Hiển tặng Giấy khen 2 tập thể, 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đồn Biên phòng Rạch Gốc.