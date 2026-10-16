Cà Mau: Đồn Biên phòng Hòn Chuối hỗ trợ cư dân kích hoạt tài khoản VNeID và kỹ năng số

Ngày 16/10, trung tá Nguyễn Văn Qươn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ Đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Sông Đốc tổ chức đợt cao điểm hỗ trợ người dân trên đảo đăng ký tài khoản định danh điện tử và nâng cao kỹ năng số.

Lực lượng Biên phòng Hòn Chuối và Công an xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau) hỗ trợ người dân trên đảo Hòn Chuối kích hoạt tài khoản VNeID và kỹ năng số (Ảnh: Văn Quơn).

Đảo Hòn Chuối cách đất liền khoảng 18 hải lý, hiện có hàng chục hộ dân sinh sống bằng nghề nuôi trồng và khai thác hải sản. Do điều kiện sinh hoạt, hạ tầng giao thông, hạ tầng viễn thông còn hạn chế và điều kiện đi lại khó khăn, việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến của cư dân gặp nhiều trở ngại.

Nhằm tháo gỡ khó khăn này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối cùng lực lượng Công an địa phương đã trực tiếp đến từng hộ dân để hướng dẫn truy cập, kích hoạt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID).

Đồng thời, Tổ công tác còn trang bị cho người dân các kỹ năng nhận biết, phòng chống lừa đảo trực tuyến và phương thức gửi tố giác tội phạm qua hòm thư điện tử.

Trung tá Nguyễn Văn Qươn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Chuối chia sẻ, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành hỗ trợ các hộ dân trên đảo hoàn tất việc kích hoạt VNeID và sử dụng thành thạo các tiện ích số, phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất.