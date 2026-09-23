Cà Mau: Đồn Biên Phòng Đất Mũi giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Trước đó, vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Đất Mũi nhận được thông tin gia đình ông Nguyễn Văn Bé (sinh năm 1972, ngụ ấp Rạch Tàu, xã Đất Mũi) bị dông lốc cuốn sập nhà.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Ngay khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Đất Mũi đã cử 8 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương, các lực lượng và người dân trên địa bàn hỗ trợ gia đình ông Bé khắc phục hậu quả, ổn định nơi ăn ở sinh hoạt. Ước tính thiệt hại tài sản khoảng 40 triệu đồng.