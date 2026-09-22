Cà Mau đón 7,2 triệu lượt du khách, doanh thu hơn 7.637 tỉ đồng

Ngày 22.9, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau Lý Vỹ Triều Dương cho biết, trong quý III năm 2026, Cà Mau ước đón khoảng 1,86 triệu lượt khách đến tham quan, tăng 13% so với cùng kỳ, trong đó có 27.290 lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt khoảng 2.240 tỉ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 100% so với kịch bản đề ra.

Vườn quốc gia U Minh Hạ - một trong những điểm du lịch trọng điểm của tỉnh Cà Mau

Lũy kế đến 9 tháng đầu năm 2026, tổng lượng du khách đến Cà Mau ước đạt khoảng 7,2 triệu lượt, tăng 6,4% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế hơn 108.480 lượt, tăng 3,5%. Tổng doanh thu từ du lịch đạt khoảng 7.637 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ và đạt 102% so với kịch bản đề ra.

Bên cạnh các khu du lịch thu hút đông khách như: Vườn quốc gia U Minh Hạ, Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau, Khu du lịch Hòn Đá Bạc, Khu du lịch sinh thái Cà Mau ECO, Khu du lịch Khai Long, nhà Công tử Bạc Liêu, cánh đồng điện gió Bạc Liêu, Quán Âm Phật Đài…, Cà Mau tổ chức các sự kiện về “Ngày hội Văn hóa di sản và lễ hội Khinh khí cầu”, sự kiện “Hương rừng U Minh năm 2026”… qua đó thu hút đông đảo du khách, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Cà Mau.

Sự kiện "Hương rừng U Minh năm 2026” thu hút đông đảo du khách tham gia

Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ Trần Công Hoằng chia sẻ, sự kiện "Hương rừng U Minh năm 2026” là dịp để giới thiệu tiềm năng du lịch sinh thái, cộng đồng, quảng bá sản vật địa phương.

Ngoài ra, đây là cơ hội kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế, mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực, đặc sắc về đời sống, văn hóa và con người vùng đất U Minh. Đồng thời, khơi dậy ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, gìn giữ hệ sinh thái rừng tràm quý giá…

Du khách thích thú với dịch vụ “ăn ong” khi trải nghiệm tại Khu du lịch sinh thái Mười Ngọt, tỉnh Cà Mau

Theo Sở VHTTDL tỉnh Cà Mau, để hoàn thành mục tiêu thu hút khoảng 8,8 triệu lượt khách trong năm 2026, tăng 8,8%; tổng doanh thu từ du lịch đạt 9.690 tỉ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ.

Hiện, tỉnh tập trung khai thác hiệu quả các sự kiện văn hóa, du lịch lớn trong quý 4.Đồng thời, mở rộng liên kết thị trường, phát triển sản phẩm mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng mức chi tiêu, thời gian lưu trú của du khách.

Trong tháng 11, tỉnh tổ chức Festival Tôm Cà Mau lần thứ 2 năm 2026; đồng thời tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11). Bên cạnh đó là Giải Marathon Cà Mau 2026 nhằm tạo sức hút đối với du khách, gia tăng doanh thu về du lịch.

Cà Mau kỳ vọng với hiệu ứng lan tỏa từ các sự kiện lớn, cùng nhiều hoạt động kích cầu và dòng khách hành hương kết hợp tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa, sinh thái, cộng đồng… sẽ tiếp tục là động lực để khai thác thị trường, kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao doanh thu về du lịch.