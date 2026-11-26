Sáng 26.11, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, trong 5 ngày (từ 21-25.11) diễn ra chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và Festival Tôm lần thứ II năm 2026, Cà Mau đón khoảng 230.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm; trong đó có 2.200 khách quốc tế, tổng doanh thu từ du lịch đạt 330 tỉ đồng.

Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và Festival Tôm lần thứ II năm 2026 ở Cà Mau thu hút rất đông đại biểu, người dân và du khách tham dự

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, quy tụ 352 gian hàng; cùng sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, hợp tác xã, nghệ nhân, cộng đồng… đã tạo nên không gian giao lưu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, kết nối cung cầu và quảng bá những giá trị đặc trưng của địa phương.

Cà Mau có lợi thế về điều kiện tự nhiên, hệ sinh thái rừng ngập mặn, vùng biển, nguồn lực lao động, kinh nghiệm sản xuất và truyền thống gắn bó với nghề nuôi tôm. Con tôm không chỉ là sản phẩm chủ lực, đóng góp quan trọng vào kinh tế, sinh kế của nhiều hộ dân, mà còn là một biểu tượng gắn với vùng đất, con người Cà Mau.

Vì vậy, phát triển ngành tôm được đặt trong yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm lợi ích hài hòa giữa người nuôi, doanh nghiệp và cộng đồng.

Ban tổ chức trao giải cuộc thi thiết kế gian hàng đẹp tại Festival Tôm

Cùng với ngành tôm, chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đã tạo nên không gian văn hóa đa dạng, giàu bản sắc, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, sự sáng tạo và sức sống của cộng đồng.

Văn hóa là căn cốt làm nên bản sắc, là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh quan trọng. Những giá trị văn hóa được gìn giữ và lan tỏa không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, mà còn góp phần tạo sức hấp dẫn cho điểm đến, sản phẩm du lịch và môi trường đầu tư.

Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hình ảnh Cà Mau - vùng đất cực Nam Tổ quốc được giới thiệu rộng hơn đến bạn bè, du khách. Đây cũng là dịp để khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ di sản, truyền thống; khuyến khích các thế hệ tiếp nối và phát huy những giá trị tốt đẹp của văn hóa địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng thông tin về kết quả chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) và Festival Tôm lần thứ II năm 2026

Ông Ngô Vũ Thăng cho biết, tới đây Cà Mau sẽ phát huy hiệu ứng của Festival để thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, có chiều sâu và bản sắc. Tăng cường liên kết các điểm đến, hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với sinh thái, rừng, biển và không gian văn hóa khu vực Bạc Liêu. Bên cạnh đó, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, văn hóa tâm linh.

Đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp lữ hành, nâng cao chất lượng dịch vụ, môi trường du lịch, năng lực phục vụ và quảng bá điểm đến. Chú trọng tạo ra trải nghiệm chân thực, hấp dẫn, để du khách không chỉ đến tham quan mà còn lưu trú lâu hơn, sử dụng nhiều dịch vụ và mong muốn quay trở lại.

Tiết mục trong Liên hoan Múa, độc tấu và hòa tấu nhạc Ngũ âm đồng bào Khmer ở Cà Mau

Cà Mau sẽ đưa tinh thần Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành động lực phát triển thường xuyên, gắn văn hóa với xây dựng con người và phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, nhất là Đờn ca tài tử Nam Bộ và các bộ môn nghệ thuật truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao giải cho Cuộc thi “Con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026”

Dịp này, tỉnh Cà Mau trao giải cho Cuộc thi “Con tôm sú nặng nhất Cà Mau năm 2026”. Theo đó, con tôm sú nặng 380,9 gram, chiều dài thân 34,3cm của ông Từ Văn Toàn, Giám đốc Công ty Chí Toàn (xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) đạt giải Nhất, với tiền thưởng 15 triệu đồng.

Giải Nhì, với tiền thưởng 10 triệu đồng thuộc về con tôm nặng 362,9 gram của Công ty TNHH giống thủy sản Dương Hùng Cà Mau…