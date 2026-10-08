Cà Mau đối thoại với nông dân, tháo gỡ điểm nghẽn sản xuất

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Tấn Bảy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Thoại, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân năm 2026.

Hội nghị thu hút 160 hội viên nông dân đại diện cho hơn 150.000 hội viên nông dân trong toàn tỉnh tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi những vấn đề gắn trực tiếp với sản xuất, đời sống và sinh kế của nông dân như: tiếp cận tín dụng xanh; ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số; phát triển hợp tác xã, liên kết tiêu thụ nông sản và hỗ trợ sản phẩm OCOP; đào tạo nghề, việc làm; đầu tư giao thông, thuỷ lợi, nâng cao chất lượng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và phát triển du lịch cộng đồng.

Đồng thời, các đại biểu cũng bàn giải pháp phát triển bền vững các sản phẩm chủ lực của tỉnh; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sạt lở, xâm nhập mặn và bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất.

Ông Nguyễn Hùng Luỹ, Hội viên Nông dân phường Giá Rai, phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, lãnh đạo các sở, ngành liên quan trực tiếp trao đổi, làm rõ nhiều vấn đề được nông dân đặt ra, đồng thời đề xuất các giải pháp hỗ trợ trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Ngoan, Chi hội Nông dân Ấp 2, xã Gành Hào, kiến nghị tỉnh có giải pháp và nguồn lực ưu tiên nâng cấp hạ tầng trong giai đoạn tới nhằm giảm chi phí logistics, gia tăng giá trị nông sản cho nông dân.

Ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, giải đáp ý kiến liên quan đến chi phí thực hiện các thủ tục, kiểm nghiệm, hoàn thiện hồ sơ và đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời đề nghị các sở, ngành, địa phương quán triệt tinh thần lấy người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả sản xuất, thu nhập và đời sống người dân làm thước đo trong xây dựng và thực hiện chính sách. Những vấn đề thuộc thẩm quyền phải chủ động giải quyết ngay từ cơ sở; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về vốn, đất đai, hạ tầng, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, thị trường và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời phát biểu kết luận Hội nghị đối thoại.

Hội Nông dân các cấp tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa nông dân với chính quyền, doanh nghiệp và thị trường; vận động nông dân chuyển từ tư duy sản xuất nhỏ lẻ sang tư duy kinh tế nông nghiệp, tăng cường hợp tác, ứng dụng khoa học - công nghệ và nâng cao giá trị sản phẩm.

Đối với bà con nông dân, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp tục phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo, đoàn kết, tự lực, tự cường; mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm, chủ động học hỏi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời nhấn mạnh, sản xuất hiệu quả không chỉ quan tâm đến năng suất mà phải chú trọng chất lượng, chi phí, thị trường, thương hiệu và đầu ra của sản phẩm. Thông qua đó, từng bước nâng cao năng lực sản xuất, chủ động tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã và các chuỗi liên kết phù hợp./.