Cà Mau đoạt 3 giải tại Cuộc thi sáng tạo video clip 'Tổ quốc bình yên'

Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau (bìa trái, hàng thứ hai) cùng các đại biểu dự Gala nghệ thuật tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” tại Hà Nội.

Sau hơn 4 tháng phát động, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của công an các đơn vị, địa phương, cơ sở giáo dục trên cả nước, với gần 3.500 tác phẩm dự thi, vượt xa kỳ vọng ban đầu của Ban tổ chức.

Trong đó, có hơn 2.000 bài dự thi của học sinh THCS, THPT và sinh viên trên toàn quốc, cho thấy sự hưởng ứng tích cực của thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại diện nhóm tác giả của tác phẩm "Phía sau hai chữ bình yên",

Công an phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau (thứ sáu từ trái sang) nhận giải B cuộc thi.

Đại diện nhóm tác giả Công an xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau (thứ tám từ trái sang), nhận giải Khuyến khích.

Tại Gala, Ban tổ chức đã trao 5 giải Đặc biệt, 25 giải A, 50 giải B, 75 giải C và 100 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc.

Tỉnh Cà Mau có 3 tác phẩm xuất sắc được trao thưởng, gồm: Giải B được trao cho tác phẩm “Phía sau hai chữ bình yên” của nhóm tác giả: Đại uý Trần Như Hảo, Đại uý Nguyễn Lộc Phương Bắc và Trung uý Nguyễn Thành Trung (Công an phường Tân Thành); tác phẩm “Bẫy công nghệ” của nhóm tác giả học sinh Trường THCS Hồ Thị Kỷ (xã Định Thành) đoạt giải C và tác phẩm “Đừng đánh cược tương lai sau màn hình điện thoại” của nhóm tác giả Công an xã Vĩnh Lợi đạt giải Khuyến khích.

Ba tác phẩm có cách tiếp cận và thể hiện riêng, nhưng cùng chuyển tải thông điệp về xây dựng, bảo vệ cuộc sống bình yên, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và cảnh giác trước những nguy cơ mất an ninh, trật tự trong đời sống, nhất là trên không gian mạng.

Kết quả này không chỉ khẳng định sự tâm huyết, sáng tạo của các tác giả, nhóm tác giả, mà còn minh chứng cho hiệu quả đổi mới phương thức tuyên truyền pháp luật bằng các hình thức truyền thông hiện đại.

Tác phẩm "Bẫy công nghệ" của nhóm học sinh trường THCS Hồ Thị Kỷ (xã Định Thành) xuất sắc đoạt giải C tại Cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên”.