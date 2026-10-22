Cà Mau điều động, bổ nhiệm 19 cán bộ

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Thanh Thuỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Thanh Duy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Cà Mau, công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ (bìa phải) trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng; đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, được Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc điều động ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; điều động, bổ nhiệm đồng chí Mã Minh Tâm, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Sông Đốc, giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

Đồng chí Đoàn Việt Khoa, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Xã Nguyễn Phích, được điều động giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Lê Hồng Thịnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã U Minh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, nhận nhiệm vụ mới.

Đối với các ban quản lý dự án, đồng chí Ngô Nguyên Phong, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thanh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh.

Tại Sở Tài chính, đồng chí Nguyễn Thế Châu, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Xã Trần Văn Thời, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở.

Đồng chí Trần Anh Thi, Bí thư Đảng uỷ xã Vĩnh Lợi, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương; đồng chí Nguyễn Trúc Ly, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND Xã Phan Ngọc Hiển, được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Tại Văn phòng Tỉnh uỷ, đồng chí Võ Minh Tám, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Xã Trần Văn Thời, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.

Đồng chí Tăng Hồng Trường, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã An Trạch, giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ UBND tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, nhận nhiệm vụ mới.

Tại hội nghị, 5 cán bộ được điều động đến nhận nhiệm vụ thành viên chuyên trách Ban Nghiên cứu Chuyên đề tỉnh, gồm: ông Nguyễn Bình Thuận, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Trịnh Thanh Sang, Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh; ông Trần Văn Hùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh; đồng chí Trần Văn Đoan, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Biển Bạch; đồng chí Đặng Hoàng Ngô, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Gành Hào.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, điều động, bổ nhiệm ông Ngô Văn Huynh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Xây dựng tỉnh Cà Mau; ông Phan Minh Chí, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp tỉnh; ông Dương Chí Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông tỉnh.

Ông Tiêu Thanh Phương, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau, nhận nhiệm vụ tại Công ty Cổ phần Môi trường - Đô thị tỉnh Cà Mau, được giới thiệu để đơn vị thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới theo quyết định điều động cán bộ của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, khẳng định những cán bộ được điều động, bổ nhiệm và chỉ định lần này đều được đào tạo cơ bản, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có những đóng góp quan trọng vào kết quả công tác của địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian qua.

Đồng chí Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ mong muốn, các đồng chí nhận nhiệm vụ mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị mới đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt những cán bộ nhận nhiệm vụ mới, tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Thịnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã U Minh (vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng) hứa sẽ phát huy tối đa năng lực, cùng tập thể, đơn vị mới hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.