Cà Mau điều chỉnh vốn và tiến độ Dự án nạo vét luồng đường thủy Mỹ Bình

Ngày 29/10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh một số nội dung quan trọng tại Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm trên luồng đường thủy nội địa cửa sông Mỹ Bình.

Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm trên luồng đường thủy nội địa cửa sông Mỹ Bình được điều chỉnh thời gian hoàn thành đến năm 2029. (Ảnh minh họa).

Theo Quyết định mới ban hành, UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt điều chỉnh một phần Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 12/11/2024.

Cụ thể, dự án do Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư dự án. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Tổng mức đầu tư của dự án cũng được điều chỉnh tăng thêm hơn 1,65 tỷ đồng (từ 45,987 tỷ đồng lên 47,644 tỷ đồng). Trong đó, chi phí xây dựng tăng từ 30,181 tỷ đồng lên 31,206 tỷ đồng.

Ngoài ra, các chi phí khác cũng được điều chỉnh tăng như: Chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn và chi phí khác; thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và chi phí dự phòng. Bên cạnh đó, thời gian thực hiện dự án cũng được điều chỉnh đến năm 2029 (thay vì giai đoạn 2024 - 2026 theo kế hoạch ban đầu).

Giá trị sản phẩm tận thu và phương án thanh toán phần chênh lệch kinh phí nạo vét được cập nhật áp dụng theo Báo cáo nghiên cứu khả thi và kết quả thẩm định mới nhất của Sở Xây dựng tại Công văn số 8122/SXD-QLCL ngày 2/10/2026.

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh và pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ, số liệu thẩm định và đề xuất điều chỉnh. Đồng thời, rà soát, chuẩn xác lại toàn bộ cơ cấu tổng mức đầu tư, các khoản mục chi phí, lãi vay, lợi nhuận nhà đầu tư cũng như nghĩa vụ tài chính liên quan.

UBND tỉnh Cà Mau cũng lưu ý, việc lựa chọn nhà đầu tư phải thực hiện đúng quy định pháp luật về đấu thầu và nạo vét luồng đường thủy, bảo đảm tính công khai, minh bạch, tuyệt đối không làm phát sinh nghĩa vụ ngân sách Nhà nước ngoài quy định.

Dự án chỉ được thi công khi đáp ứng đầy đủ giấy phép về môi trường, khoáng sản, đê điều, thủy lợi, đồng thời phải tăng cường giám sát nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và phòng, chống sạt lở nguồn nước.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, đây là dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực và không sử dụng đất, được thực hiện trên địa bàn huyện Phú Tân (nay là xã Phú Tân), tỉnh Cà Mau. Dự án có tổng chiều dài nạo vét hơn 2.000m. Vị trí nạo vét cách tim tuyến đê biển Tây khoảng 35m. Diện tích thực hiện khoảng 23,67ha. Mục tiêu của dự án là nạo vét luồng đường thủy nội địa nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu lưu thông vận tải bằng đường thủy qua khu vực, góp phần đảm bảo an toàn giao thông thủy. Đồng thời, tạo điều kiện phát triển nguồn lợi thủy, hải sản khu vực đầm Thị Tường; góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương.