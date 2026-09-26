Cà Mau điều chỉnh dự án Nhà máy thủy sản xuất khẩu Khánh An

Ảnh minh họa. (Ảnh: Nhật Hồ)

Theo Quyết định số 3479/QĐ-UBND, dự án Nhà máy thủy sản xuất khẩu Khánh An được UBND tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu ngày 15/9/2009 cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Việt. Đây là lần điều chỉnh chủ trương đầu tư đầu tiên của dự án.

Nội dung điều chỉnh đầu tiên liên quan đến quy mô dự án. Theo đó, công suất được phân thành 3 giai đoạn, gồm giai đoạn 1 đạt 500 tấn thành phẩm/năm, giai đoạn 2 đạt 1.200 tấn thành phẩm/năm và giai đoạn 3 đạt 2.400 tấn thành phẩm/năm.

Về quy mô kiến trúc xây dựng, giai đoạn 1 gồm nhà xưởng, kho thành phẩm, kho vật tư bao bì, khu xử lý nước sạch sản xuất, khu xử lý nước thải, công trình phụ, sân đường nội bộ và vườn cây.

Giai đoạn 2 bổ sung nhà làm việc văn phòng điều hành, phòng máy, hồ nước phòng cháy, chữa cháy và mở rộng kho thành phẩm. Trong khi đó, giai đoạn 3 thực hiện mở rộng, nâng cấp khu xử lý nước thải, với tổng diện tích sau mở rộng là 376,8 m².

Bên cạnh quy mô, tổng vốn đầu tư của dự án cũng được xác định ở mức 38,39 tỷ đồng, trong đó toàn bộ là vốn góp của nhà đầu tư.

Tiến độ thực hiện dự án được điều chỉnh từ tháng 8/2009 - 7/2027. Trong đó, giai đoạn 1 đã hoàn thành và đưa vào hoạt động trong thời gian từ tháng 8/2009 - 12/2015. Giai đoạn 2 hoàn thành đưa vào hoạt động từ tháng 1/2016 - 6/2026. Giai đoạn 3 được thực hiện từ tháng 7/2026 - 7/2027.

Sau khi được điều chỉnh chủ trương đầu tư, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Việt có trách nhiệm triển khai dự án phù hợp với các nội dung được chấp thuận tại quyết định mới và Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp trước đó. Doanh nghiệp đồng thời phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy và các quy định liên quan.

Doanh nghiệp cũng được yêu cầu phối hợp với UBND xã Hồ Thị Kỷ trong việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục cập nhật dự án vào điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung theo quy định.

UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Tài chính chủ trì theo dõi quá trình triển khai, kiểm tra, giám sát và tổng hợp tình hình thực hiện dự án. Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các thủ tục về đất đai, môi trường; Sở Xây dựng hướng dẫn cập nhật vị trí dự án vào các quy hoạch liên quan và thủ tục xây dựng; Sở Công Thương hướng dẫn, giám sát các thủ tục về chế biến thủy sản, an toàn và chất lượng sản phẩm.

UBND xã Hồ Thị Kỷ được giao phối hợp hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án, cập nhật vị trí dự án vào điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình đầu tư xây dựng và xử lý các nội dung về trật tự xây dựng theo thẩm quyền.