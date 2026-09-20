Cà Mau điều chỉnh dự án đường nối hơn 487 tỷ đồng tại phường Tân Thành

Ngày 20/9, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường nối tuyến tránh Quốc lộ 1 với đường Vành đai 2 (phường Tân Thành).

Tuyến tránh quốc lộ 1 qua địa phận tỉnh Cà Mau góp phần giảm áp lực vận tải cho tuyến quốc lộ 1 hiện hữu.

Theo quyết định điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án tăng thêm hơn 73 tỷ đồng từ 414 tỷ đồng lên hơn 487 tỷ đồng. Trong cơ cấu nguồn vốn mới, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm hơn 138,5 tỷ đồng; phần còn lại dành cho chi phí xây dựng tuyến đường. Dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh nằm trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030.

Dự án do Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Giao thông tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 – 2029.

Tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 2,83km; điểm đầu giao với đường Mậu Thân và đường Tôn Đức Thắng nối dài, điểm cuối kết nối trực tiếp với đường Hoàng Văn Thụ.

Tuyến đường được chia thành hai đoạn theo quyết định phê duyệt. Trong đó, đoạn 1 dài khoảng 0,68km, kéo dài từ điểm đầu dự án đến giáp ranh khu C3 thuộc Khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc, thành phố Cà Mau (cũ); đoạn 2, dài khoảng 2,15km, tính từ giáp ranh khu D đến đường Hoàng Văn Thụ.

Riêng các đoạn tuyến đi qua khu C3 và khu D sẽ do các nhà đầu tư dự án Khu đô thị cửa ngõ Đông Bắc thực hiện theo phạm vi quy hoạch.

Về quy mô kỹ thuật, dự án được thiết kế với mặt đường rộng 23m, vỉa hè mỗi bên rộng 15m. Tại nút giao đầu tuyến sẽ xây dựng vòng xoay hạ tầng đồng bộ; lắp đặt hệ thống thoát nước cống hộp, cống tròn ngang đường nhằm phục vụ nhu cầu cấp thoát nước khu vực; hoàn thiện đồng bộ hệ thống cây xanh, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi cho biết, việc điều chỉnh và triển khai dự án nhằm hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đô thị đồng bộ.

Công trình không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa an toàn, nhanh chóng cho người dân mà còn tạo không gian phát triển mới, tăng cường thu hút đầu tư, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương bứt phá trong giai đoạn tới.