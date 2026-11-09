Cà Mau điều chỉnh đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải gần 980 tỷ đồng

Ảnh minh họa. (Ảnh: T-Tech)

UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định số 3954/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải của Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý.

Theo quyết định, dự án được điều chỉnh về mục tiêu, quy mô công suất, địa điểm, tổng vốn đầu tư và tiến độ thực hiện. Nhà máy có mục tiêu xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Cà Mau và các vùng lân cận, góp phần bảo vệ môi trường, tạo việc làm cho người lao động và tái chế chất thải thành các sản phẩm hữu ích.

Cụ thể, tổng công suất xử lý rác sinh hoạt được xác định là 500 tấn/ngày. Trong đó, nhà máy tiếp tục sử dụng công nghệ VIBIO đã lắp đặt với công suất 200 tấn/ngày và bổ sung công nghệ đốt rác phát điện với công suất phát điện 6 MW. Dự án hướng đến đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành nhà máy đốt chất thải rắn phát điện, xử lý rác, thu hồi năng lượng và tận dụng các thành phần sau xử lý để sản xuất những sản phẩm có ích như điện sạch, vật liệu xây dựng, phân compost.

Về địa điểm, nhà máy được thực hiện tại khóm 23, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau, với tổng diện tích sử dụng đất 35 ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là hơn 979,2 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có của nhà đầu tư hơn 234 tỷ đồng, vốn vay thương mại hơn 745,1 tỷ đồng.

Về tiến độ, dự án được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 đã khởi công năm 2009, hoàn thành và đi vào hoạt động năm 2012 với công suất xử lý 200 tấn rác/ngày. Giai đoạn 2 dự kiến khởi công xây dựng vào tháng 12/2026, đưa vào vận hành tháng 12/2028. Giai đoạn này tập trung mở rộng công suất xử lý thêm 300 tấn rác/ngày và đầu tư hệ thống phát điện công suất 6 MW.

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý hoàn thiện các thủ tục liên quan, tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động và phòng cháy, chữa cháy trong quá trình triển khai dự án. Nhà đầu tư phải thực hiện đúng mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ và các nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện dự án. Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục về đất đai, bảo vệ môi trường, đồng thời kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường của nhà máy.

Các sở, ngành liên quan và UBND phường An Xuyên có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, bảo đảm dự án thực hiện đúng quy định pháp luật.