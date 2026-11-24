Công trình nâng cấp, cải tạo Công viên 1/5 được triển khai trên nền mặt bằng chợ đêm Bạc Liêu cũ, nằm trên đường Hai Bà Trưng (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau). Với tổng diện tích hơn 3.400m², dự án đang bước vào giai đoạn thi công khẩn trương để kịp tiến độ đề ra.

Khởi công từ ngày 30/9/2026, đội ngũ thi công đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các hạng mục hạ tầng cơ bản như nâng cấp mặt bằng và lát gạch nền.

Hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và đèn trang trí được đầu tư đồng bộ, hướng tới mục tiêu vừa đảm bảo công năng, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ về đêm cho khu vực trung tâm phường Bạc Liêu.

Hạng mục trồng thay thế cây xanh được chú trọng nhằm kiến tạo không gian xanh mát, thoáng đãng và hài hòa với cảnh quan đô thị xung quanh.

Điểm nhấn đặc biệt của công trình là khu vực xây dựng tượng đài tưởng niệm liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, dũng sĩ Phùng Ngọc Liêm – người chiến sĩ nhỏ tuổi kiên cường của Đội Biệt động thị xã Bạc Liêu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Theo ông Lê Việt Xô, Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu, khi khánh thành vào dịp Tết Dương lịch 2027, Công viên 1/5 sẽ không chỉ là điểm vui chơi, sinh hoạt cộng đồng mà còn trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Mới đây, qua khảo sát thực tế, ông Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau đánh giá cao ý nghĩa của công trình. Đồng thời, lưu ý khu vực đặt tượng đài cần được bố trí ở vị trí trang nghiêm, xứng đáng với sự hy sinh của người chiến sĩ cách mạng.