Cà Mau: Điểm hội tụ tiềm năng kinh tế, văn hóa và du lịch tại Festival Tôm 2026

Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, Cà Mau có thêm điều kiện kết nối các nguồn lực kinh tế, văn hóa và du lịch giữa vùng đất Cà Mau và Bạc Liêu trước đây. Không gian phát triển được mở rộng, tạo nền tảng để địa phương phát huy lợi thế kinh tế biển, nông nghiệp, giá trị di sản và hệ sinh thái tự nhiên.

Toàn cảnh Quảng trường Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau – địa điểm tổ chức Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Khai thác lợi thế kinh tế biển, hướng đến phát triển xanh

Cà Mau có diện tích tự nhiên khoảng 7.942 km², dân số hơn 2,6 triệu người, gồm 64 đơn vị hành chính cấp xã. Với ba mặt giáp biển, đường bờ biển dài khoảng 310 km, tỉnh có nhiều lợi thế phát triển kinh tế biển, nuôi trồng và khai thác thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, cảng biển, logistics và năng lượng tái tạo.

Trong đó, thủy sản tiếp tục giữ vai trò ngành hàng chủ lực, đặc biệt là con tôm – sản phẩm có thế mạnh và giá trị xuất khẩu cao. Các mô hình nuôi tôm công nghệ cao, nuôi tôm sinh thái dưới tán rừng ngập mặn và nuôi tuần hoàn mở ra hướng phát triển theo chiều sâu, gắn nâng cao giá trị sản phẩm với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Cùng với tôm, cua biển Cà Mau với chất lượng và hương vị đặc trưng cũng có tiềm năng xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Bên cạnh thủy sản, Cà Mau có vùng sản xuất lúa gạo với diện tích gieo trồng hơn 311.000 ha, sản lượng bình quân trên 1,8 triệu tấn mỗi năm. Các mô hình lúa – tôm, lúa chất lượng cao và lúa hữu cơ góp phần thúc đẩy nông nghiệp xanh, nâng cao giá trị nông sản, tạo nền tảng phát triển liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ.

Việc khai thác các lợi thế kinh tế biển, nông nghiệp và năng lượng tái tạo theo hướng bền vững là cơ sở để Cà Mau mở rộng dư địa tăng trưởng, đồng thời hài hòa phát triển kinh tế với bảo vệ hệ sinh thái.

Nông dân Cà Mau thu hoạch tôm, góp phần phát triển ngành hàng thủy sản chủ lực của tỉnh.

Bản sắc văn hóa – nguồn lực cho phát triển

Cà Mau là vùng đất giao thoa văn hóa của cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer và Hoa. Qua quá trình hình thành, phát triển, mỗi cộng đồng góp phần tạo nên diện mạo văn hóa phong phú, thể hiện qua phong tục, tập quán, lễ hội, tín ngưỡng, kiến trúc, trang phục và ẩm thực.

Các loại hình nghệ thuật truyền thống như đờn ca tài tử Nam Bộ, múa Romvong, múa Rô băm, nghệ thuật Dù kê, nhạc ngũ âm và múa lân góp phần làm nên bản sắc văn hóa địa phương. Cùng với đó, áo dài, áo bà ba và trang phục truyền thống của đồng bào Khmer, người Hoa là những nét đẹp được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Địa phương còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử, văn hóa, công trình kiến trúc và địa chỉ đỏ gắn với quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ quê hương. Những giá trị này không chỉ có ý nghĩa giáo dục truyền thống mà còn là nguồn lực để bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh Cà Mau.

Du khách trải nghiệm đặt lợp bắt cá tại Khu du lịch Eco U Minh (Cà Mau), một trong những hoạt động hấp dẫn dịp Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Du lịch sinh thái, văn hóa tạo sức hút cho vùng đất cực Nam

Với hệ sinh thái tự nhiên đa dạng và chiều sâu văn hóa, Cà Mau có nhiều điều kiện phát triển du lịch sinh thái, văn hóa và cộng đồng. Mũi Cà Mau – điểm cực Nam trên đất liền của Tổ quốc, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau và Vườn Quốc gia U Minh Hạ là những điểm đến tiêu biểu. Hệ sinh thái rừng ngập mặn, rừng tràm, rừng đước, sân chim, sông rạch và vùng biển tạo nên không gian trải nghiệm gắn với thiên nhiên, đời sống cư dân bản địa.

Không gian văn hóa – lịch sử ở khu vực Bạc Liêu trước đây cũng bổ sung những giá trị đặc sắc cho du lịch tỉnh. Nghệ thuật đờn ca tài tử, công trình kiến trúc, di tích lịch sử, văn hóa ẩm thực và sinh hoạt cộng đồng có thể kết nối với các điểm đến sinh thái, hình thành những tuyến, tour đa dạng, nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Khu du lịch Hoàng Hôn đón du khách trải nghiệm bắt sò trên bãi biển Khai Long, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau – hoạt động thú vị khi khám phá vùng đất cực Nam Tổ quốc

Festival Tôm 2026 – kết nối kinh tế, văn hóa và du lịch

Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 cùng chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) được kỳ vọng tạo điểm nhấn quảng bá hình ảnh địa phương. Với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa - Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới”, sự kiện không chỉ tôn vinh ngành hàng tôm mà còn giới thiệu các giá trị văn hóa, sản phẩm đặc trưng và tiềm năng du lịch.

Theo kế hoạch, không gian trưng bày có quy mô 350 gian hàng, gồm 150 gian ngành tôm, 156 gian OCOP, 24 gian giới thiệu việc làm và 20 gian ẩm thực. Các hoạt động giới thiệu mô hình nuôi hiệu quả, công nghệ sản xuất, chế biến và sản phẩm đặc trưng, góp phần kết nối doanh nghiệp, quảng bá sản phẩm, mở rộng cơ hội hợp tác và phát triển thị trường.

Festival còn có các chương trình nghệ thuật, trình diễn trang phục và giới thiệu loại hình nghệ thuật truyền thống. Đêm hội văn hóa các dân tộc với chủ đề “Bừng sáng bản sắc văn hóa Cà Mau” dự kiến diễn ra lúc 19 giờ ngày 22/11/2026 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển. Chương trình kích cầu du lịch “Về Cà Mau - Dự Festival Tôm, chạm Đất Mũi, khám phá U Minh Hạ” hướng đến kết nối tour, tuyến và combo ưu đãi, khuyến khích du khách kết hợp tham dự sự kiện với tham quan, lưu trú và trải nghiệm các điểm đến.

Tại Kế hoạch số 604/KH-UBND ngày 17/10/2026 về tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời yêu cầu các sở, ngành, địa phương tổ chức hoạt động thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, tạo sức lan tỏa. Trong đó, chú trọng quảng bá hình ảnh đất và người Cà Mau, giá trị văn hóa, sản phẩm đặc trưng, ẩm thực, du lịch và sản phẩm OCOP; đồng thời khẳng định thương hiệu Tôm Cà Mau, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của ngành hàng chủ lực.

Các hoạt động cũng được định hướng gắn với phát triển xanh, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và Hội nhập quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hiệp hội và người dân.

Với sự kết hợp giữa lợi thế kinh tế biển, giá trị văn hóa truyền thống và tài nguyên du lịch sinh thái, Cà Mau có cơ sở hình thành những sản phẩm mang dấu ấn riêng, nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng liên kết vùng. Festival Tôm 2026 vì vậy không chỉ quảng bá ngành hàng chủ lực mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đất và người Cà Mau, khẳng định định hướng phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa và du lịch.