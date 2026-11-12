Cà Mau: Di dời những cọc bê tông cắm sai vị trí, khơi thông luồng cửa cống Kênh Mới

Khu vực cửa cống Kênh Mới (giáp ranh hai xã Đá Bạc và Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau) là tuyến luồng huyết mạch để tàu thuyền của ngư dân địa phương di chuyển ra vào khai thác thủy sản.

Trước đó, nhiều trụ bê tông được cắm lệch khỏi phạm vi quy định. Khi thủy triều lên xuống, các trụ này mấp mé mặt nước, trở thành những "cái bẫy" ngầm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, hư hỏng phương tiện của người dân.

Tiếp nhận phản ánh, UBND xã Đá Bạc đã chỉ đạo Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản khẩn trương huy động phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường để xử lý dứt điểm tình trạng mất an toàn luồng đường thủy, gây khó khăn cho tàu thuyền qua lại.

Các thành viên Tổ đồng quản lý sử dụng thiết bị hỗ trợ để nhổ những trụ bê tông cắm sai vị trí dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương. Đến khoảng 16h cùng ngày, hơn 10 trụ bê tông sai vị trí đã được nhổ lên hoàn toàn và di dời về đúng ranh giới quy định.

Đối với các trụ bê tông nằm đúng ranh giới nhưng có cao độ thấp hơn mực nước biển, lực lượng chức năng đã gia cố thêm cọc sắt gắn biển phản quang nhằm tăng khả năng nhận diện cho phương tiện qua lại vào ban đêm.

Theo ông Nguyễn Cảnh Hạnh, Phó chủ tịch UBND xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau), việc cắm mốc phân định khu vực quản lý của Tổ đồng quản lý là đúng chủ trương, tuy nhiên quá trình thi công có sai lệch. Địa phương đã yêu cầu chấn chỉnh, đưa toàn bộ mốc giới về đúng tọa độ để đảm bảo an toàn đường thủy.

Nhìn thấy luồng được thông thoáng sau khi giải tỏa các chướng ngại vật. Ngư dân Lê Văn Kha (ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau) phấn khởi chia sẻ, việc xử lý kịp thời giúp bà con yên tâm vươn khơi bám biển, không còn nỗi lo tàu thuyền va phải cọc ngầm mỗi khi ra vào cửa cống Kênh Mới.

Như Báo Xây dựng đã đưa tin trước đó, ngày 7/11, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh tình trạng cọc bê tông cản trở đường ra biển tại Cà Mau. Theo đó, hàng loạt cọc bê tông được cắm tại khu vực giáp ranh giữa xã Đá Bạc và xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau), đe dọa trực tiếp đến an toàn tàu thuyền của ngư dân khi di chuyển qua cửa cống Kênh Mới. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 8/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau đã có buổi làm việc trực tiếp với địa phương để làm rõ vụ việc. Tại buổi làm việc, UBND xã Đá Bạc đã thống nhất tháo dỡ toàn bộ số cọc bê tông nêu trên trước ngày 15/11, bảo đảm luồng thông thoáng cho tàu thuyền. Theo Phòng Kinh tế xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau), trên địa bàn xã hiện có hai Tổ đồng quản lý. Trong đó, có một tổ sau khi được giao tọa độ đã tiến hành cắm 65 trụ bê tông phục vụ hoạt động nuôi vẹm xanh.