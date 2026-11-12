Cà Mau di dời bãi cọc ngầm chắn lối ra biển của ngư dân

Ngày 12/11, dưới sự giám sát của xã Đá Bạc (tỉnh Cà Mau), Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã tiến hành di dời các cọc bê tông cắm sai vị trí khu vực gần cửa cống Kênh Mới (giáp ranh xã Đá Bạc và xã Khánh Hưng).

Đến 16h cùng ngày, hơn 10 cọc bê tông cắm sai vị trí, không đảm bảo an toàn đã được nhổ lên, di dời về vị trí khác. Tổ đồng quản lý cũng đã lắp đặt nhiều cọc sắt có gắn phản quang lên các trụ bê tông nằm thấp hơn mặt nước biển để cảnh báo cho tàu thuyền qua lại.

Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản di dời các cọc bê tông cắm sai vị trí.

Ông Nguyễn Cảnh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Đá Bạc cho rằng, khu vực mặt nước biển này đã được giao cho Tổ quản lý nên việc cắm trụ trong phạm vi được giao không sai quy định. Do đó, địa phương chỉ tiến hành di dời những cọc bị cắm lệch để đưa về đúng vị trí.

Chứng kiến các cọc bê tông dưới mặt biển gây nguy hiểm cho tàu thuyền được di dời, ngư dân Lê Văn Kha (55 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau) phấn khởi chia sẻ, ông và nhiều bạn nghề cảm thấy yên tâm.

"Sắp tới, tàu bè của bà con ra vào cửa biển cũng yên tâm hơn nhiều, không còn nơm nớp lo sợ tàu va phải cọc ngầm nữa", ông Kha nói.

Lắp đặt nhiều cọc sắt có gắn phản quang lên các trụ bê tông nằm thấp hơn mặt nước biển để cảnh báo cho tàu thuyền qua lại.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ngư dân mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy sản ven bờ tại khu vực đê biển Tây, đoạn vàm Kênh Mới phản ánh, vài tháng gần đây bỗng xuất hiện bãi cọc bê tông cắm chắn cửa kênh, trong luồng tàu thuyền qua lại. Trong đó có nhiều cọc thấp ngang mặt nước, rất khó phát hiện, có thể đâm thủng tàu bè hoặc hỏng chân vịt.

Sau đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau vào cuộc xác minh. Số cọc bê tông cắm ven biển trên do Tổ đồng quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Đá Bạc cắm, để quản lý, triển khai thí điểm mô hình nuôi vẹm xanh trong khu vực đồng quản lý.

Trước nguy cơ bãi cọc ảnh hưởng đến tàu thuyền qua lại, UBND xã Đá Bạc đã làm việc với Tổ đồng quản lý, yêu cầu tháo dỡ các cọc bê tông đã cắm sau, xong trước ngày 15/11.