Cà Mau: Đến lớp đánh cô giáo mầm non, người phụ nữ bị phạt 11,25 triệu đồng

Con gái bà M. đăng lời xin lỗi cô giáo bị đánh và tập thể Trường mầm non Năm Căn - Ảnh chụp màn hình

Ngày 26/10, Công an xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.M. người đánh cô giáo Trường mầm non Năm Căn với số tiền 11,25 triệu đồng.

Theo đó, bà M. bị xử phạt về hành vi: gây mất an ninh trật tự công cộng tại trụ sở cơ quan, tổ chức; xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo thông tin ban đầu, sáng 1/10, bà M. đến Trường mầm non Năm Căn, đi vào lớp học của cháu nội, rồi xé áo, đánh cô giáo đang đứng lớp.

Bị bà M. đánh, cô giáo đã làm đơn trình báo công an địa phương. Trong đơn cô giáo trình bày, khi vừa gặp bà M. liền đánh, chửi, xé đồ và nói "Tao đánh mày, tao xé đồ mày cho mày mang nhục với người ta".

Trước hành động hung hãn của bà M. những người có mặt tại Trường mầm non Năm Căn đã can ngăn.

Thời điểm bà M. đánh cô giáo xảy ra vào lúc cao điểm, trước mặt nhiều trẻ em và phụ huynh. Trong đơn trình báo, nữ giáo viên cho rằng, hành vi của bà M. ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, sức khỏe và uy tín của mình; đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh giáo viên trước trẻ em và uy tín ngành giáo dục.

Trong khi đó, làm việc với cơ quan công an, bà M. cho rằng nữ giáo viên đánh cháu nội mình nhưng lại không có chứng cứ, bức xúc quá nên bà đã đến lớp đánh nữ giáo viên.