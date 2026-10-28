Cà Mau đề xuất tiếp tục thẩm định 7 hồ sơ đầu tư tại Khu công nghệ cao tôm Bạc Liêu

Làm rõ các điều kiện trước khi chấp thuận đầu tư

Liên quan đến việc nhiều hồ sơ đề xuất đầu tư tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu (phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau) chưa được phê duyệt, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cho biết, tính đến đầu tháng 10/2026, qua rà soát, đơn vị đang tiếp nhận 7 hồ sơ đề xuất thực hiện dự án tại khu này.

Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu (phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau).

Sau khi tiếp nhận, Sở Tài chính đã rà soát thành phần hồ sơ, triển khai các bước xử lý theo trình tự, thủ tục quy định. Đồng thời, công khai thông tin tiếp nhận hồ sơ trên các trang thông tin điện tử và gửi hồ sơ đến các cơ quan, đơn vị liên quan để lấy ý kiến thẩm định theo chức năng, nhiệm vụ.

Trong quá trình thẩm định, các hồ sơ cần được bổ sung, giải trình và làm rõ một số nội dung để có đủ cơ sở đánh giá theo quy định. Bên cạnh đó, cơ sở pháp lý, hiện trạng đất đai và các điều kiện liên quan tại khu nông nghiệp công nghệ cao cũng đang được tiếp tục rà soát.

Theo Sở Tài chính, từ ngày 1/7/2026, Nghị định số 263/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có hiệu lực. Nghị định đặt ra các yêu cầu về mục tiêu, chức năng, định hướng phát triển, loại hình và thời gian hoạt động; công nghệ, sản phẩm công nghệ được áp dụng hoặc phục vụ; môi trường, sử dụng tài nguyên, an toàn sinh học, an toàn thực phẩm và các tiêu chí chuyên ngành liên quan.

Qua thẩm định bước đầu, Sở Tài chính đánh giá các hồ sơ chưa có đầy đủ tài liệu, thông tin để xác định mức độ đáp ứng những tiêu chí này. Vì vậy, cơ quan chuyên môn đã đề nghị các nhà đầu tư bổ sung hồ sơ, giải trình, làm rõ mục tiêu, công nghệ, quy mô, phương án tổ chức thực hiện và các nội dung liên quan để tiếp tục thẩm định.

Việc yêu cầu bổ sung nhằm bảo đảm quá trình đánh giá đầy đủ, khách quan, tránh chấp thuận những dự án chưa đáp ứng đủ cơ sở pháp lý và điều kiện thực hiện.

Một trong những nội dung đang được quan tâm là hiện trạng pháp lý, đất đai và các vấn đề liên quan tại Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Theo Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh Cà Mau đang tiến hành thanh tra toàn diện Ban Quản lý, nhưng chưa ban hành kết luận thanh tra.

Sở Tài chính cho rằng, kết quả thanh tra là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền xác định đầy đủ hiện trạng, những tồn tại, hạn chế và các vấn đề cần xử lý tại khu nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, việc thanh tra không đồng nghĩa với dừng tiếp nhận hoặc dừng xử lý hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đối với những nội dung liên quan trực tiếp đến tình trạng pháp lý, đất đai hoặc kết quả xử lý các tồn tại tại khu này, Sở Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để rà soát, cập nhật và xử lý phù hợp với kết quả thanh tra cũng như chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, đối với đề xuất triển khai mô hình nuôi tôm tuần hoàn không xả thải (RASIMTA), dự kiến thực hiện trong khu nông nghiệp công nghệ cao, Chủ tịch UBND tỉnh đã thống nhất phương án giao Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện.

Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin cụ thể về vị trí, ranh giới và diện tích khu đất dự kiến bố trí cho dự án. Do đó, chưa đủ cơ sở xác định các khu đất do nhà đầu tư đề xuất có nằm trong phạm vi diện tích đã được UBND tỉnh thống nhất chủ trương giao Sở Khoa học và Công nghệ triển khai dự án RASIMTA hay không.

Đuờng dẫn vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu.

Ưu tiên xử lý hồ sơ đủ điều kiện

Sở Tài chính tỉnh Cà Mau xác định, việc sớm xử lý các hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu là cần thiết. Điều này nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư có cơ sở triển khai các bước chuẩn bị đầu tư theo quy định, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng và nguồn lực đã được đầu tư tại khu.

Để bảo đảm việc thẩm định đầy đủ, khách quan và đúng quy định, Sở Tài chính đã đề xuất UBND tỉnh xem xét tiếp tục tiếp nhận, xử lý, thẩm định cả 7 hồ sơ; không dừng giải quyết chỉ vì Ban Quản lý đang được thanh tra.

Theo phương án đề xuất, Sở Tài chính tiếp tục chủ trì thẩm định theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan rà soát, làm rõ các nội dung về quy hoạch, đất đai, công nghệ, môi trường, năng lực thực hiện dự án và những điều kiện khác theo quy định.

Đối với các nội dung đã đủ cơ sở thẩm định, việc xử lý sẽ được tiếp tục ngay, không chờ kết luận thanh tra. Những nội dung phụ thuộc vào hiện trạng pháp lý, đất đai hoặc kết quả xử lý các tồn tại tại khu nông nghiệp công nghệ cao sẽ được cập nhật, hoàn thiện trên cơ sở kết quả thanh tra.

Sở Tài chính cũng đề nghị các nhà đầu tư bổ sung, giải trình cụ thể, thống nhất những nội dung còn thiếu hoặc chưa rõ, hạn chế tình trạng phải bổ sung hồ sơ nhiều lần, qua đó tạo thuận lợi cho quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu được thành lập theo Quyết định số 694/QĐ-TTg ngày 24/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, với quy mô hơn 400ha trên địa bàn phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau). Dự án được kỳ vọng trở thành trung tâm hạt nhân thúc đẩy, nhân rộng mô hình nuôi tôm công nghệ cao cho bán đảo Cà Mau, Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; đồng thời là đầu mối liên kết giữa các viện, trường và doanh nghiệp trong chuỗi nghiên cứu, sản xuất giống, thức ăn và nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, hạ tầng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 được đầu tư từ nguồn vốn của tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cơ bản hoàn thiện với tổng kinh phí hơn 330 tỷ đồng, được đưa vào sử dụng từ tháng 4/2026 và hiện trong thời gian bảo hành. Trước đó, Báo Xây dựng đã có loạt ba bài viết về khu này, gồm: Bài 1- Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu vì sao chưa bứt phá?; Bài 2 - Công trình hơn 330 tỷ đồng xuất hiện nhiều hư hỏng sau vài tháng vận hành; Bài cuối - Thanh tra toàn diện, phát huy hiệu quả Khu công nghệ cao tôm Bạc Liêu.