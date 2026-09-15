Cà Mau đề xuất bổ sung tổ hợp lọc hóa dầu 7 triệu tấn/năm

Khu vực ven biển xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau - nơi đề xuất bổ sung tổ hợp lọc hóa dầu quy mô lớn. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo tờ trình, địa điểm Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Cà Mau dự kiến đặt tại Khu công nghiệp Tân Thuận, thuộc xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau với tiến độ dự kiến từ 2026-2030.

Tổ hợp có quy mô công suất giai đoạn 1 khoảng 65 nghìn thùng/ngày, tương đương 3 triệu tấn/năm. Giai đoạn 2 nâng tổng công suất lên khoảng 155 nghìn thùng/ngày, tương đương 7 triệu tấn/năm.

Khu vực Trung tâm hành chính xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau có vị trí chiến lược tại địa đầu cực Nam của Tổ quốc, có vùng biển rộng, tiếp giáp Biển Đông và vùng biển phía tây và đã hình thành Cụm Khí- Điện-Đạm Cà Mau, là dự án trọng điểm Quốc gia đã đưa vào vận hành và khai thác hiệu quả.

Bên cạnh đó, Cà Mau có tiềm năng lớn về điện gió, điện khí LNG và các loại hình năng lượng mới. Ngoài ra, tỉnh có Khu kinh tế Năm Căn, các khu công nghiệp, hệ thống giao thông chiến lược.

Trong đó, tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau-Đất Mũi và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai đang được đầu tư đồng bộ, dự kiến hoàn thành trong năm 2028. Những công trình này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kết nối nhập khẩu nguyên liệu, chế biến, dự trữ, trung chuyển và phân phối sản phẩm năng lượng.

Trên cơ sở các điều kiện lợi thế vừa nêu, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đánh giá, Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Cà Mau có khả năng tạo liên kết với hệ thống công nghiệp dầu khí, cảng biển và logistics hiện hữu đang được đầu tư; phù hợp định hướng phát triển Cà Mau trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng, dịch vụ logistics của vùng và đề xuất hình thành trung tâm dự trữ năng lượng quốc gia tại vùng cực nam Tổ quốc.