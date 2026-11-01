Cà Mau: Đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ phát triển ngành tôm, cua và cảnh báo sạt lở

Toàn cảnh buổi làm việc giữa đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ với lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau về các định hướng hợp tác phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Ảnh: Bé Sáu.

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh Cà Mau đề xuất Bộ KH&CN hỗ trợ xây dựng các nhiệm vụ khoa học, công nghệ gắn với tiềm năng, lợi thế đặc thù của địa phương. Trong đó, tập trung nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào chuỗi giá trị ngành tôm, phát triển mô hình nuôi thủy sản tuần hoàn RAS-IMTA; nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm cua Cà Mau.

Tỉnh cũng đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu carbon rừng ngập mặn, nghiên cứu khả năng thí điểm tín chỉ carbon giai đoạn 2027-2030; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sụt lún, sạt lở và xâm nhập mặn.

Đáng chú ý, UBND tỉnh kiến nghị Bộ KH&CN hỗ trợ khảo sát, đánh giá tính cần thiết và khả thi của việc đầu tư Trung tâm chiếu xạ đa năng gắn với Cảng lưỡng dụng Hòn Khoai; đồng thời nghiên cứu phương án xây dựng trạm quan trắc phóng xạ môi trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải mong muốn Bộ KH&CN hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm tình trạng sạt lở, sụt lún và xâm nhập mặn. Đây là những vấn đề địa phương đang phải đối mặt trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân và mục tiêu phát triển bền vững nếu không có giải pháp căn cơ.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu, nhấn mạnh nhu cầu ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển ngành tôm, cua và chủ động ứng phó với sạt lở, sụt lún, xâm nhập mặn. Ảnh: Bé Sáu.

Bên cạnh đó, đối với hai ngành hàng kinh tế chủ lực là tôm và cua, tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về các giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, phát triển chuỗi sản xuất bền vững, giữ vững vị thế thủ phủ tôm của cả nước và từng bước khẳng định thương hiệu quốc gia. Bí thư Tỉnh ủy cũng trân trọng ghi nhận những ý kiến đóng góp, định hướng và đề xuất của đoàn công tác.

Đại diện đoàn công tác Bộ KH&CN khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Cà Mau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế tài chính; tăng cường kết nối với các viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia đầu ngành. Đồng thời, ưu tiên nguồn lực để hiện thực hóa các đề xuất công nghệ trọng điểm, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế đặc thù của tỉnh.

Theo nội dung chương trình phối hợp, hai bên thống nhất triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển ngành tôm bền vững; phát triển thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm cua Cà Mau được bảo hộ chỉ dẫn địa lý; ứng dụng công nghệ trong cảnh báo thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; chuyển đổi số cấp xã, phát triển chính quyền số, hạ tầng số và quản trị dữ liệu; ứng dụng công nghệ bức xạ, kỹ thuật hạt nhân và bảo đảm an toàn bức xạ; kết nối nguồn lực nghiên cứu, phát triển công nghệ và nâng cao năng lực khoa học, công nghệ.

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Cà Mau ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030, mở ra cơ hội tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Dịp này, Bộ KH&CN và UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Đây là cơ sở quan trọng để hai bên tăng cường hợp tác, huy động nguồn lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau trong thời gian tới.