Cà Mau đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư, chống lãng phí tài sản công

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại cuộc họp báo cáo kết quả sắp xếp, bố trí, xử lý và khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, chiều 14/10.

Chủ trì cuộc họp còn có đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp về xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, toàn tỉnh có 462 cơ sở nhà, đất thuộc diện sắp xếp, xử lý. Đến tháng 10/2026, có 77 cơ sở được chuyển đổi công năng, đưa vào sử dụng; 385 cơ sở còn phải tiếp tục quản lý, xử lý. Trong số này, 138 cơ sở dự kiến chuyển đổi công năng, 247 cơ sở được giao quản lý, khai thác.

Ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý nhà, đất dôi dư.

Đối với nhóm được giao quản lý, khai thác, mới có 72 cơ sở được đưa vào khai thác thông qua cho thuê hoặc đấu giá; 175 cơ sở chưa hoàn tất thủ tục xác định, phê duyệt giá khởi điểm. Riêng nhóm dự kiến chuyển đổi công năng, có 45 cơ sở đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; 93 cơ sở chưa hoàn tất việc chuyển đổi.

Qua kiểm tra tại 37 đơn vị, gồm Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và 36 UBND xã, phường, cơ quan chuyên môn ghi nhận một số nơi chưa giao đơn vị trực thuộc tiếp nhận quản lý, chưa phê duyệt kế hoạch khai thác hoặc chậm xây dựng, phê duyệt đơn giá cho thuê. Bên cạnh đó, một số cơ sở còn thiếu hồ sơ pháp lý về đất đai, xây dựng, chưa xác định rõ ranh giới hoặc cần kinh phí cải tạo lớn.

Ông Tô Hoài Phương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau nêu một số khó khăn trong công tác xử lý quỹ đất công dôi dư.

Những vướng mắc này ảnh hưởng đến tiến độ đưa tài sản công vào sử dụng, khai thác. Nếu không được xử lý kịp thời, nhà, đất dôi dư có nguy cơ xuống cấp, phát sinh chi phí quản lý và gây lãng phí nguồn lực.

Theo kế hoạch, trong tháng 11/2026, tỉnh phấn đấu nâng tổng số cơ sở được cho thuê lên 16, với giá trị cho thuê hằng năm khoảng 6,8 tỷ đồng; hoàn thiện thủ tục đấu giá 4 cơ sở, giá trị dự kiến hơn 40,5 tỷ đồng. Số cơ sở được chuyển đổi công năng, đưa vào sử dụng dự kiến nâng lên 90.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, yêu cầu xây dựng quy trình xử lý cụ thể, làm cơ sở tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện thống nhất. Đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan được giao quản lý tài sản và chính quyền cấp xã có quỹ nhà, đất dôi dư. Các địa phương cần thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát quỹ đất công trên địa bàn, đánh giá cụ thể hiện trạng và những vấn đề tồn tại, làm cơ sở tham mưu phương án xử lý phù hợp.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần xây dựng kế hoạch rà soát, cấp giấy chứng nhận đối với tài sản công theo quy định, bảo đảm cơ sở pháp lý trong quản lý, sử dụng đất, hạn chế phát sinh tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về sau. Tỉnh cũng đặt yêu cầu huy động nguồn lực xã hội để nâng cao hiệu quả khai thác các cơ sở nhà, đất đủ điều kiện.

Đối với những cơ sở dự kiến chuyển đổi công năng, cần căn cứ nhu cầu sử dụng thực tế, khả năng đáp ứng điều kiện kỹ thuật và kinh phí cải tạo. Trường hợp không còn nhu cầu hoặc không khả thi khi chuyển đổi, phải nghiên cứu phương án xử lý khác theo quy định, tránh đầu tư dàn trải, phát sinh chi phí nhưng không phát huy hiệu quả.

Việc xử lý nhà, đất dôi dư không dừng ở khâu bàn giao hay phân công đơn vị quản lý mà phải tạo chuyển biến thực chất trong sử dụng tài sản công; phải gắn tiến độ xử lý với trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý chặt chẽ tài sản và nguồn thu, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026, hạn chế thất thoát, lãng phí.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải, nhấn mạnh.