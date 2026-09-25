Cà Mau: Đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác hiệu quả nhà đất dôi dư

Chủ động khai thác, không bỏ trống tài sản công

Ngày 25/9, theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 1.381 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp. Trong đó, 1.072 cơ sở tiếp tục được bố trí sử dụng; 309 cơ sở thuộc diện dôi dư sau sắp xếp (chiếm khoảng 22,4%).

Cơ sở nhà, đất Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu (cũ) tại số 72 đường Trần Huỳnh (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) đang được cho thuê khai thác.

Để tối ưu hóa công năng và tránh tình trạng tài sản công bị bỏ trống, xuống cấp, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các ngành chuyên môn triển khai các phương án xử lý.

Ông Huỳnh Công Quân, Giám đốc Sở tài chính tỉnh Cà Mau cho biết, đến nay, tỉnh đã sắp xếp, chuyển đổi công năng và đưa vào sử dụng 68 cơ sở. Còn các cơ sở nhà, đất dôi dư còn lại đã được đưa vào quản lý, khai thác bàn giao cho các cơ quan, địa phương quản lý sử dụng.

Đồng thời, trong tháng 8/2026 tỉnh đã giao cho cơ quan chức năng thông báo cho thuê nhiều cơ sở nhà đất nhằm tránh lãng phí.

Đối với các tài sản do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý (được giao 110 cơ sở), đơn vị đã chủ động xây dựng phương án khai thác trình UBND tỉnh phê duyệt.

Cơ sở nhà, đất Hội Nhà báo tỉnh Bạc Liêu (cũ) tại số 25 đường Lê Văn Duyệt (phường Bạc Liêu) đang được cho thuê.

Theo ông Lê Minh Phước, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Cà Mau, đơn vị đã thông báo cho thuê 59 cơ sở nhà, đất. Tính đến nay, 12 cơ sở đã hoàn tất thủ tục cho thuê, nộp ngân sách khoảng 3,7 tỷ đồng/năm.

Mức giá cho thuê được xác định cụ thể theo từng vị trí, diện tích, mục đích và thời hạn sử dụng theo đúng quy định pháp luật. Đơn giá được công khai minh bạch trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của trung tâm và niêm yết tại thực địa để các tổ chức, cá nhân dễ dàng tiếp cận.

Đối với các cơ sở còn lại, trung tâm đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định nguyên giá, giá trị còn lại và đơn giá cho thuê hoặc thực hiện các thủ tục để tổ chức đấu giá theo quy định.

Bên cạnh phương án cho thuê, các địa phương cũng điều chuyển công năng trụ sở dôi dư phục vụ cộng đồng. Nhiều trụ sở cũ được chuyển thành điểm sinh hoạt tập trung của thôn/khóm hoặc bàn giao cho các trường học lân cận để mở rộng khuôn viên.

Cơ sở nhà đất trụ sở Ban Dân vận cũ tại số 34 đường Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu) đang được treo bảng cho thuê.

Tháo gỡ vướng mắc, siết chặt trách nhiệm người đứng đầu

Ông Lê Việt Xô, Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu cho biết, toàn phường có 8 cơ sở nhà đất, trụ sở cơ quan dôi dư, địa phương đã xử lý điều chuyển các trụ sở làm điểm sinh hoạt tập trung cho các khóm trên địa bàn phường.

Ngoài ra, các điểm trường học dôi dư cũng được điều chuyển tập trung, mở rộng diện tích như: trường Mầm non Bạc Liêu (cũ) điều chuyển cho Trường Tiểu học Lê Văn Tám mở rộng diện tích, Ban Quản lý dự án Khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu (cũ) điều chuyển cho Trường Tiểu học Lê Thị Riêng, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp tỉnh Bạc Liêu (cũ) được điều chuyển cho Trường Tiểu học Kim Đồng...

Dù một số nơi đã đạt được những kết quả ban đầu, UBND tỉnh Cà Mau nhìn nhận, tiến độ xử lý và khai thác tài sản dôi dư nhìn chung vẫn còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ thủ tục quy hoạch, pháp lý về đất đai, xây dựng phức tạp; một số cơ sở gặp khó khăn về ranh giới hoặc bị lấn chiếm.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ để gỡ vướng pháp lý, hoàn thiện hồ sơ xác định giá trị tài sản còn lại để tổ chức đấu giá hoặc cho thuê theo quy định.

Đặc biệt, UBND tỉnh giao trách nhiệm trực tiếp cho người đứng đầu các sở, ngành và địa phương đối với kết quả xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan, đùn đẩy trách nhiệm làm chậm trễ tiến độ.

Các cơ sở thuộc danh mục chuyển đổi công năng sử dụng phải hoàn thành toàn bộ thủ tục pháp lý liên quan chậm nhất vào giữa tháng 12/2026.