Cà Mau: Đẩy nhanh tiến độ thi công đường đê Biển Đông gần 100 tỷ đồng

Ngày 12/10, bà Nguyễn Hồng Cẩm, Chủ tịch UBND xã Long Điền, tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương đã bàn giao 100% mặt bằng sạch cho chủ đầu tư vào giữa tháng 8/2026, bảo đảm điều kiện triển khai dự án theo tiến độ.

Điểm đầu của dự án thuộc khu vực cầu Huyện Kệ.

Theo bà Cẩm, chính quyền địa phương đang phối hợp với chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành công trình.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ phục vụ công tác di dời, sơ tán người dân trong các tình huống khẩn cấp, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, đồng thời củng cố quốc phòng, an ninh.

Công trình cũng được kỳ vọng tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy du lịch sinh thái, thu hút đầu tư và bảo vệ môi trường khu vực ven biển.

Máy móc được nhà thầu huy động đến công trường thi công xây dựng, nâng cấp đê Biển Đông qua Cà Mau.

Theo ghi nhận ngày 12/10, tại công trường, nhà thầu đã huy động máy đào, xe ủi, xe lu để đào khuôn đường, san phẳng mặt bằng, chuẩn bị cho công đoạn bơm cát san lấp trong những ngày tới.

Mặc dù thời tiết những ngày qua thường xuyên có mưa lớn, gây khó khăn cho quá trình thi công, các lực lượng vẫn bám sát công trường, tranh thủ thời điểm thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình Nông nghiệp tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị đang đôn đốc nhà thầu chuẩn bị đầy đủ nhân lực, máy móc, sẵn sàng triển khai thi công khi thời tiết nắng ráo, bảo đảm tiến độ dự án.

Đơn vị thi công đang tập trung đào khuôn đường, chuẩn bị bơm cát san lấp mặt bằng.

Dự án thuộc nhóm C, là công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cấp III kết hợp giao thông cấp IV, do Ban Quản lý dự án Công trình Nông nghiệp tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Liên danh đê Biển Đông, gồm Công ty Huy Phong, Minh Ứng và Trọng Phúc. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025 - 2028.

Tuyến đê có chiều dài 2.157m, mặt đê rộng 9m, cao trình đỉnh đê +4,5m. Riêng đoạn cuối tuyến kết nối với đường hiện trạng có cao trình thay đổi từ +4,5m đến +2,7m. Tổng diện tích đất sử dụng cho dự án khoảng 5,5ha.

Tổng kinh phí đầu tư gần 100 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 28,7 tỷ đồng; phần còn lại dành cho xây dựng và các chi phí khác. Nguồn vốn thực hiện gồm ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự án chính thức khởi công ngày 14/8/2026, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng ngày 19/1/2028.

Điểm cuối của dự án thuộc khu vực ngã ba chùa Linh Ứng.

Theo quyết định phê duyệt, trước mắt, dự án tập trung khôi phục, sửa chữa mái đê và gia cố các đoạn xung yếu nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ biển.

Về lâu dài, công trình tạo tiền đề quy hoạch hệ thống giao thông ven biển đồng bộ với quy hoạch chung của tỉnh, nâng cao khả năng thích ứng trước các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến năm 2100.