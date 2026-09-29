Cà Mau đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Quang cảnh phiên họp chiều 29/9 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị, trong 9 tháng đầu năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội.

Nhờ đó, tình hình kinh tế của tỉnh giữ vững đà tăng trưởng tích cực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 7,2%; sản lượng thủy sản tăng 3,1% (trong đó sản lượng tôm tăng 3,8%); chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,2%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 8,5% so cùng kỳ…

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Cà Mau Nguyễn Chí Thiện (đứng) đánh giá tình hình tăng trưởng những tháng cuối năm của Cà Mau tại phiên họp. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Các hoạt động du lịch, văn hóa-xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Lãnh đạo các sở, ngành và tương đương tại Cà Mau tham dự phiên họp. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Tuy nhiên, lãnh đạo nhiều sở, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, khó khăn; nhất là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở một số dự án, công trình trọng điểm còn chậm; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn vướng mắc.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau Nguyễn Quốc Thanh (đứng) nêu kịch bản tăng trưởng trong lĩnh vực phụ trách trong quý IV năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Bên cạnh đó, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, thiên tai, sạt lở bờ sông, bờ biển gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Huỳnh Chí Nguyện phát biểu tại phiên họp, nhận định các áp lực về tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Phát biểu chỉ đạo kết luận phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời đánh giá cao sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong quý III và 9 tháng năm 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời (bên trái) phát biểu chỉ đạo kết luận phiên họp. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Theo người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau, nhiệm vụ trong quý IV năm 2026 là vô cùng nặng nề để hoàn thành thắng lợi kế hoạch cả năm. Vì vậy, Chủ tịch tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao độ, siết chặt kỷ cương, quyết liệt thực hiện các giải pháp trọng tâm.

Cà Mau đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2026. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Trước hết, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu. Các sở, ngành và địa phương trong tỉnh phải quyết liệt tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, chủ động hỗ trợ nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm.

Nạo vét công trình thủy lợi phục vụ dân sinh đang được triển khai tại nhiều địa phương trong tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Thứ hai, tăng cường thu ngân sách nhà nước, quản lý chặt chẽ chi ngân sách, chống thất thu; tập trung hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu.

Kế đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt hơn nữa các giải pháp chống khai thác IUU, quyết tâm cùng cả nước gỡ “thẻ vàng” của EC; chủ động các phương án phòng, chống thiên tai, sạt lở, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân trong mùa mưa bão.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm lo tốt an sinh xã hội…

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đồng thời yêu cầu các cấp, các ngành đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường phối hợp, hành động quyết liệt với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 đã đề ra.