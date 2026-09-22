Cà Mau: Đẩy nhanh tiến độ dự án kè bờ sông Bạc Liêu hơn 1.000 tỷ đồng

Ghi nhận tại công trường thi công Dự án kè bờ sông Bạc Liêu ngày 22/9, đoạn từ chợ Bạc Liêu đến cầu Tôn Đức Thắng (đi qua địa bàn phường Vĩnh Trạch và phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau), không khí thi công diễn ra khẩn trương.

Dọc tuyến sông, nhiều cọc bê tông cốt thép đã được tập kết; một số phân đoạn quan trọng đã định hình rõ tuyến kè.

Công trình có tổng chiều dài khoảng 6km với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2022 – 2026. Khi hoàn thành, dự án không chỉ đóng vai trò là hành lang bảo vệ bờ sông mà còn kết hợp xây dựng tuyến đường giao thông ven bờ kè, gia tăng năng lực kết nối hạ tầng cho khu vực.

Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình Nông nghiệp tỉnh Cà Mau cho biết, Ban đang đôn đốc các đơn vị thi công tập trung tối đa nguồn lực, bảo đảm tiến độ và chất lượng kỹ thuật, sớm hoàn thành đưa công trình vào khai thác.

Ông Nguyễn Văn Tấn (ngụ phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau) chia sẻ: "Trước đây, khi chưa có kè, xói lở ăn sâu vào sát chân nền nhà rất nguy hiểm, nhiều hộ phải di dời tài sản để an toàn. Nay thấy bờ kè kiên cố từng ngày hoàn thiện, bà con ai nấy đều an tâm, không còn thấp thỏm mỗi khi mùa mưa bão tới".

Ông Lê Việt Xô, Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau) cho biết, hiện nay, địa phương đã bàn giao 100% mặt bằng sạch và đang phối hợp cùng chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án càng sớm càng tốt.

Việc đẩy nhanh hoàn thiện tuyến kè bờ sông Bạc Liêu nhằm kịp thời kiên cố hóa hành lang bảo vệ bờ sông, cải thiện mỹ quan đô thị, nâng cao chất lượng sống cho Nhân dân khu vực trung tâm các phường Bạc Liêu và Vĩnh Trạch.

Video: Công trường thi công dự án kè bờ sông Bạc Liêu.

Trước đó, hồi tháng 6/2024, tại khu vực khóm 6, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là phường Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau) xảy ra sạt lở nghiêm trọng đoạn bờ sông dài khoảng 800m, ảnh hưởng trực tiếp đến 39 hộ dân. Nguyên nhân được ngành chức năng xác định là do tác động tổng hợp từ việc nạo vét lòng sông, biên độ triều cường hạ thấp kết hợp mưa lớn kéo dài.