Cà Mau đẩy nhanh tiến độ 3 dự án giao thông hơn 74.000 tỷ đồng

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Văn Bi phát biểu. Ảnh: Tuấn Phi – TTXVN

Tham dự buổi lễ có ông Đặng Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12. Cùng dự có ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau, cùng đại diện các đơn vị liên quan.

Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 thông tin, lễ phát động thi đua về đích tại dự án Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, Cao tốc Cà Mau – Cái Nước, cao tốc Cái Nước – Đất Mũi, thời gian từ 17/10 - 31/12/2026. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 cho biết, đối với 3 dự án trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm then chốt, quyết định rất lớn đến việc hoàn thành nhiệm vụ của Binh đoàn trong năm 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc Tư lệnh Binh đoàn 12 phát biểu. Ảnh: Tuấn Phi – TTXVN

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 cho biết, đối với 3 dự án trên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm then chốt, quyết định rất lớn đến việc hoàn thành nhiệm vụ của Binh đoàn trong năm 2026.

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Đặng Văn Dũng tham dự buổi lễ. Ảnh: Tuấn Phi-TTXVN

Tư lệnh Binh đoàn 12, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc cũng cho biết, đợt thi đua tại 3 dự án tại tỉnh Cà Mau phải đạt giá trị sản xuất 7.400 tỷ đồng, nghiệm thu đạt 7.700 tỷ đồng, giá trị thanh toán 7.400 tỷ đồng, trong đó bình quân mỗi ngày 3 dự án phải đạt giá trị sản xuất bình quân gần 97 tỷ đồng. Do đó, đòi hỏi phải có sự chỉ đạo quyết liệt, tinh thần đoàn kết cao độ, sự phối hợp, đồng hành từ chủ đầu tư, tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế đến các đơn vị thi công với tinh thần “quyết tâm, quyết liệt, quyết đoán, quyết thắng”.

Các ban điều hành công trình ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Tư lệnh Binh đoàn 12, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc đề nghị các ban điều hành dự án chịu trách nhiệm trước Thường vụ Đảng ủy, trước Tư lệnh và Phó Tư lệnh phụ trách dự án về tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả các dự án. Cán bộ, kỹ sư, người lao động các ban điều hành và đơn vị phải tranh thủ triệt để những ngày có điều kiện thời tiết thuận lợi, tổ chức điều hành thi công quyết liệt, liên tục, tăng ca, tăng kíp, 100% quân số thi công xuyên ngày lễ, ngày nghỉ. Đồng thời, các ban điều hành căn cứ vào khối lượng, giá trị chỉ tiêu đợt thi đua được giao tại các dự án, đầu tư tăng năng lực trang thiết bị, nhân lực để tăng tiến độ thi công.

Đại tá Trần Hải Bắc, Giám đốc Ban Điều hành Trường Sơn Nam phát biểu. Ảnh: Tuấn Phi-TTXVN

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi, các dự án giao thông trọng điểm mà Binh đoàn 12 thi công gồm: cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, đều là những công trình có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng được lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và tỉnh Cà Mau quan tâm chỉ đạo.

Đại diện Tỉnh ủy, Binh đoàn 12 tặng quà cho các ban điều hành, đơn vị thi công dự án. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi cho biết, xác định tầm quan trọng đó, thời gian qua công tác giải phóng mặt bằng các dự án được tỉnh Cà Mau xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên. Đồng thời, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã cơ bản hoàn thành bàn giao mặt bằng. Tỉnh luôn đồng hành với chủ đầu tư, đơn vị thi công trong suốt quá trình thực hiện dự án, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, nhằm đưa dự án hoàn thành đúng theo tiến độ đề ra.

Đại biểu tham dự lễ phát động. Ảnh: Tuấn Phi-TTXVN

Theo Thượng tá Dương Đình Tuấn, Giám đốc Ban Trường Sơn 10 (Binh đoàn 12), Dự án Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai là một dự án có tính chiến lược, mang tầm vóc khu vực và ý nghĩa chính trị sâu sắc, dự án được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm ủng hộ. Do vậy, Ban Trường Sơn 10 luôn quán triệt tinh thần trong toàn thể lực lượng đơn vị, tiến hành thi công xuyên lễ, xuyên ngày nghỉ nhằm bảo đảm tiến độ theo kế hoạch đề ra.

Tập trung trang thiết bị máy móc thi công tại công trường cao tốc Cái Nước - Đất Mũi. Ảnh: Tuấn Phi - TTXVN

Thượng tá Dương Đình Tuấn cho biết, dự án được triển khai trong tâm thế vừa thiết kế, vừa thi công, quá trình thi công đơn vị đã gặp không ít khó khăn, thách thức. Đơn vị cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã tạo điều kiện cho đơn vị vượt qua những khó khăn. Đơn vị quán triệt tinh thần thi đua “về đích” tại dự án. Đồng thời, Ban Giám đốc luôn quan tâm, khích lệ tinh thần người lao động với quyết tâm cao nhất là hoàn thành nhiệm vụ.

Các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm do Binh đoàn 12 thi công tại tỉnh gồm: Dự án tuyến cao tốc Cà Mau - Cái Nước; Dự án tuyến cao tốc Cái Nước - Đất Mũi và Dự án Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai với chiều dài gần 100 km, với tổng kinh phí trên 74.000 tỷ đồng, đến nay tiến độ các dự án bảo đảm theo kế hoạch đề ra.