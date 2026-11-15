Cà Mau đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối thị trường TP Hồ Chí Minh

Sức hút từ đặc sản địa phương

Được tổ chức tại khu dân cư Pegasuite, phường Bình Đông, TP Hồ Chí Minh, sự kiện là cầu nối thiết thực nhằm giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, đặc sản vùng miền và hình ảnh đất, người Cà Mau đến người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp tại thị trường phía Nam.

Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, tham quan gian hàng OCOP của tỉnh.

Không gian trưng bày quy tụ nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiêu biểu của tỉnh, giới thiệu các sản phẩm gắn với lợi thế tài nguyên và văn hoá ẩm thực vùng cực Nam như tôm, cua, thuỷ sản chế biến, các loại khô, bánh phồng tôm, cá khô, muối và mật ong.

Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiêu biểu của tỉnh Cà Mau tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm đối tác phân phối.

Trong 2 ngày diễn ra, các gian hàng thuỷ sản và đặc sản chế biến nhận được sự quan tâm, lựa chọn của đông đảo người tiêu dùng, với hơn 12.000 lượt khách tham quan, mua sắm. Theo thống kê của Sở Công Thương Cà Mau, doanh thu bán hàng trực tiếp đạt khoảng 600 triệu đồng, cho thấy sức hút và khả năng tiếp cận thị trường TP Hồ Chí Minh của hàng hoá Cà Mau.

Đông đảo người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm các đặc sản Cà Mau trong những ngày diễn ra sự kiện.

Nhiều món ăn chế biến từ tôm, cua Cà Mau được giới thiệu tại không gian trưng bày, thu hút người dân, du khách TP Hồ Chí Minh thưởng thức và mua sắm.

Đáng chú ý, hiệu quả của chương trình không chỉ dừng lại ở hoạt động bán lẻ mà còn từng bước chuyển hoá thành các thoả thuận hợp tác kinh doanh. Tại sự kiện, nhiều đơn vị đã kết nối thành công với đối tác phân phối. Cụ thể, Công ty TNHH Hương Biển đạt thoả thuận với một cửa hàng tự chọn tại Quận 12; Hợp tác xã Tín Nên Tân Huy Hoàng Bạc Liêu hợp tác với siêu thị Bình Tân; Hợp tác xã Trúc Thương kết nối với tiểu thương tại chợ Bình Điền; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trà Thu Hà đạt thoả thuận với đại lý tại phường Bến Thành.

Bên cạnh đó, Hộ kinh doanh Nguyễn Duy Khánh và Hộ kinh doanh Dương Huỳnh đang tích cực thương thảo hợp đồng cung ứng. Những kết quả bước đầu này mở ra triển vọng hình thành chuỗi cung ứng lâu dài, góp phần tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm đặc sản địa phương.

Đẩy mạnh kết nối với hệ thống phân phối

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Hội nghị kết nối cung cầu giữa các nhà mua, hệ thống siêu thị tại TP Hồ Chí Minh với doanh nghiệp tỉnh Cà Mau, diễn ra ngày 14/11/2026. Hội nghị có sự tham gia của nhiều đầu mối phân phối chủ lực như Chợ Bình Điền, COFIDEX FOOD, Bách Hoá Xanh, Lotte Mart và Satra.

Các đơn vị sản xuất tỉnh của tỉnh Cà Mau gặp gỡ, kết nối giao thương trực tiếp với đại diện các nhà mua và hệ thống siêu thị lớn.

Tại hội nghị, các đơn vị sản xuất của tỉnh gồm Hợp tác xã Muối Cà Mau, Hợp tác xã Nông nghiệp sinh thái Hương Rừng, Hộ kinh doanh Dương Thành Công, Hợp tác xã Bồn bồn Minh Duy, Công ty Cổ phần Vũ Võ Bạc Liêu, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Phan Cẩm Linh, Hợp tác xã Phú Long, Hộ kinh doanh Phương Nguyệt và Hợp tác xã Mực khô Kiều Nương 2 đã trực tiếp chào mẫu, giới thiệu năng lực sản xuất và trao đổi điều kiện hợp tác với các nhà thu mua.

Các sản phẩm đặc trưng như tôm, cua, thuỷ sản chế biến và mật ong Cà Mau thu hút khách tham quan, mua sắm, góp phần mang về doanh thu trực tiếp hơn 600 triệu đồng sau 2 ngày diễn ra sự kiện.

Thông qua đối thoại trực tiếp, các cơ sở sản xuất của Cà Mau có điều kiện nắm bắt rõ hơn những yêu cầu của kênh bán lẻ hiện đại về chất lượng sản phẩm, quy cách đóng gói, bao bì, nhãn mác, giá cả và sản lượng cung ứng. Đây là cơ sở thực tiễn để các chủ thể từng bước điều chỉnh quy trình sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào kênh tiêu thụ truyền thống, nâng cao giá trị thương mại và khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Với những kết quả tích cực đạt được, Không gian quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch tỉnh Cà Mau tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định tiềm năng, sức cạnh tranh của các sản phẩm đặc trưng địa phương, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường. Qua đó, góp phần thúc đẩy lưu thông hàng hoá, phát triển thương mại, quảng bá du lịch, đưa các sản phẩm mang thương hiệu Cà Mau đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và từng bước vươn ra thị trường quốc tế./.