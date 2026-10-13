Cà Mau đẩy mạnh tuyên truyền, ngăn chặn gian lận và trục lợi quỹ bảo hiểm y tế

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Cà Mau Trịnh Trung Kiên phổ biến một số hoạt động liên quan cao điểm tuyên truyền xử lý hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. (Ảnh NGUYỄN ĐẠT)

Ngày 13/10, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau Dương Minh Tùng cho biết, Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa ban hành Kế hoạch (số 106/KH-BHXH) phổ biến, quán triệt các quy định pháp luật về xử lý hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế năm 2026.

Theo ông Tùng, động thái này của Bảo hiểm xã hội Cà Mau bám sát chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 3410/BHXH-CSYT, trong bối cảnh tình trạng lạm dụng, gian lận quỹ bảo hiểm y tế tại một số địa phương trên cả nước thời gian qua diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Quang cảnh hội nghị phổ biến quy định của pháp luật về xử lý hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế tổ chức tại Cà Mau vào ngày 18/9/2026. (Ảnh: NGUYỄN ĐẠT)

“Tại Cà Mau, đây cũng là đợt cao điểm phổ biến, quán triệt nghiêm túc các quy định pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế”, ông Tùng khẳng định.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau Triệu Trung Hiếu phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN ĐẠT)

Theo kế hoạch vừa ban hành, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức hội nghị quán triệt trực tiếp dành cho cả hệ thống y tế công lập và ngoài công lập trong toàn tỉnh.

Mục tiêu cốt lõi là bảo đảm 100% đội ngũ cán bộ quản lý, y bác sĩ, nhân viên y tế từ tuyến tỉnh đến các trạm y tế xã, phường đều được phổ biến, nắm vững các chế tài xử lý khắt khe của pháp luật. Từ đó, gắn trách nhiệm pháp lý vào từng quy trình chuyên môn hằng ngày, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí nguồn quỹ.

Đại biểu tham dự hội nghị nêu một số thắc mắc liên quan đến quy định mới thanh quyết toán bảo hiểm y tế. (Ảnh: NGUYỄN ĐẠT)

Nội dung truyền thông đợt này tập trung làm rõ các hành vi bị nghiêm cấm theo Điều 11 Luật Bảo hiểm y tế và Điều 7 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023, đặc biệt là các hành vi kê đơn, chỉ định dịch vụ kỹ thuật, thiết bị y tế không đúng quy định, hoặc gợi ý chuyển viện nhằm mục đích trục lợi.

Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Tấn Lực tham gia ý kiến tại hội nghị liên quan đến một số quy định mới trong hoạt động đấu thầu trong lĩnh vực y tế. (Ảnh: NGUYỄN ĐẠT)

Đồng thời, các cơ sở khám, chữa bệnh cũng được quán triệt sâu sắc Điều 215 Bộ luật Hình sự năm 2015, cùng Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Các điểm nóng vi phạm được nhận diện và cảnh báo rõ như: lập hồ sơ bệnh án khống; kê đơn thuốc khống; kê tăng số lượng, thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật hay chi phí giường bệnh mà thực tế người bệnh không sử dụng; hoặc sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế giả, thẻ bị thu hồi, sửa chữa để thanh toán trái phép.

Thượng tá Trương Bá Cừ, Phó Trưởng phòng PC03, Công an tỉnh Cà Mau triển khai một số nội dung của Bộ luật Hình sự tại hội nghị. (Ảnh: NGUYỄN ĐẠT)

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong đợt tuyên truyền lần này tại Cà Mau là sự phối hợp chặt chẽ giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau với lực lượng Công an tỉnh (Phòng PC03, PA03) và Sở Y tế. Cơ quan công an sẽ trực tiếp phổ biến Công văn số 5659/BCA-CSKT của Bộ Công an hướng dẫn về hồ sơ, quy trình kiến nghị khởi tố tội gian lận Bảo hiểm y tế theo Điều 215 Bộ luật Hình sự.

Theo quy định, các hành vi gian lận chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế từ 10 triệu đồng trở lên, hoặc gây thiệt hại từ 20 triệu đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức phạt tiền có thể lên đến 200 triệu đồng hoặc đối mặt với khung hình phạt tù từ 5-10 năm đối với các trường hợp vi phạm có tổ chức, tính chất chuyên nghiệp, dùng thủ đoạn tinh vi hoặc chiếm đoạt, gây thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên.

Theo đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Cà Mau, bên cạnh công tác tuyên truyền, đơn vị sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng giám định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Khi phát hiện các dấu hiệu gia tăng chi phí bất thường, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ yêu cầu giải trình và tổ chức kiểm tra đột xuất, xác minh thực tế.

Trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu tội phạm hoặc hành vi thông đồng, trục lợi, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ hoàn thiện hồ sơ chuyển ngay sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, bảo đảm tính răn đe và duy trì sự an toàn, bền vững cho quỹ Bảo hiểm y tế.