Cà Mau: Đẩy mạnh số hóa, chuyển trọng tâm từ xây dựng sang quản trị và khai thác dữ liệu

Quang cảnh cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau về công tác xây dựng cơ sở dữ liệu và số hóa tài liệu ngày 21/10. Ảnh: Trần Bảo

Cụ thể, khối Đảng và Mặt trận đã triển khai hiệu quả 12 cơ sở dữ liệu và phần mềm dùng chung của Trung ương tại 05 đơn vị; nổi bật là hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp với khoảng 2.100 tài khoản kết nối đến tất cả các cơ quan đảng, chuẩn hóa 80.530 hồ sơ đảng viên, ghi nhận 61.398 đảng viên sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử, 1.022 tài khoản trên hệ thống điều hành tác nghiệp của Mặt trận Tổ quốc và 66 tài khoản phân quyền trên hệ thống Mặt trận số.

Đối với khối Nhà nước, trong tổng số 119 cơ sở dữ liệu của bộ, ngành Trung ương, địa phương đã tiếp nhận khai thác 85 hệ thống; đồng thời rà soát tổng số cơ sở dữ liệu của tỉnh cần xây dựng là 42 hệ thống, trong đó đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 32 cơ sở dữ liệu (gồm 28 cơ sở dữ liệu dùng chung phạm vi toàn tỉnh và 04 cơ sở dữ liệu sử dụng nội bộ các sở, ngành), đạt tỷ lệ khoảng 76,2%, với 20/32 hệ thống hoạt động hiệu quả và đạt yêu cầu chuẩn hóa.

Tỉnh đã kết nối thành công 13 cơ sở dữ liệu về Trung tâm Giám sát điều hành thông minh IOC, liên thông 14 hệ thống phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thành xây dựng và đạt yêu cầu đối với 03 cơ sở dữ liệu trọng tâm do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. 04 cơ sở dữ liệu đã hoàn thành đạt yêu cầu của Sở Khoa học và Công nghệ. 08 cơ sở dữ liệu đạt yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường và đang đẩy nhanh tiến độ dự án Kho dữ liệu dùng chung với thời hạn hoàn thành vào tháng 12/2026.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Hệ thống pháp lý và mô hình quản trị dữ liệu chưa được vận hành đồng bộ, việc chuẩn hóa danh mục dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở còn chậm so với thực tiễn sắp xếp địa giới hành chính, làm gia tăng nguy cơ đầu tư dàn trải…

Ông Huỳnh Quốc Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - yêu cầu toàn hệ thống phải tiếp tục đổi mới tư duy, chuyển mạnh từ xây dựng cơ sở dữ liệu sang quản trị, khai thác dữ liệu thực chất, lấy khả năng kết nối, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu và lợi ích mang lại cho xã hội làm thước đo đánh giá hiệu quả thực hiện.

Để triển khai tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, các cấp, các ngành được yêu cầu tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm như đẩy nhanh tiến độ chỉnh lý, số hóa toàn bộ hồ sơ, tài liệu tồn đọng; tập trung hoàn thành các cơ sở dữ liệu đang xây dựng, đẩy mạnh làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu theo nguyên tắc “Đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”.

Đồng thời, đẩy nhanh kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác dữ liệu qua nền tảng dữ liệu dùng chung; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương trong việc triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành; kiện toàn nguồn nhân lực chuyên trách, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và bảo đảm an toàn thông tin mạng; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu để phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an sinh xã hội…