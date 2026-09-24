Cà Mau: Đẩy mạnh quy hoạch hạ tầng, chuyển đổi số phát triển công nghiệp văn hóa

Trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tỉnh Cà Mau xác định mục tiêu phát triển văn hóa gắn liền với hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch không gian sáng tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại, hướng tới đưa công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 9% GRDP địa phương.

Các đại biểu tham quan mô hình chuyển đổi số bên trong Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bạc Liêu cũ (nay là tỉnh Cà Mau).

Đột phá từ quy hoạch không gian và hạ tầng văn hóa

Theo kế hoạch, tỉnh Cà Mau tập trung huy động các nguồn lực nhằm xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm như: Du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, điện ảnh, quảng cáo và phần mềm giải trí.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch, tỉnh khuyến khích các tổ chức, cá nhân đề xuất ý tưởng kiến trúc, giải pháp thiết kế công trình mang đậm nét văn hóa truyền thống, thân thiện với môi trường, góp phần hình thành các sản phẩm kiến trúc đặc trưng phục vụ phát triển du lịch.

Những thương hiệu văn hóa như: Bác Ba Phi, Công tử Bạc Liêu... được đặc biệt chú ý, nhằm tạo sản phẩm có bản sắc và tăng sức hấp dẫn cho điểm đến.

Ông Mai Hoàng Việt, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ du lịch Công tử Bạc Liêu chia sẻ: "Giá trị địa danh và thương hiệu Công tử Bạc Liêu còn nhiều dư địa để khai thác, nhất là trong liên kết du lịch giữa các địa phương. Việc kết nối câu chuyện văn hóa với dịch vụ, trải nghiệm và truyền thống có thể tạo thêm những sản phẩm đặc sắc thay vì chỉ dừng ở tham quan".

Còn ông Nguyễn Văn Hôn, Giám đốc Khu du lịch Hoàng Hôn (xã Đất Mũi) cho rằng: "Khi đường cao tốc về đến Đất Mũi, chắc chắn sẽ có rất nhiều nhà đầu tư lớn tìm về. Những người làm du lịch sinh thái tại chỗ như chúng tôi rất mong muốn được đóng góp một phần nhỏ vào phân khúc du lịch sinh thái cộng đồng trải nghiệm, mang lại những giá trị bản địa chân thực nhất của vùng Đất Mũi đến với du khách".

Du khách đến Cà Mau tham quan và nghe kể những giai thoại về "Công tử Bạc Liêu".

Song song đó, chính quyền các cấp cũng chủ động lập kế hoạch, quy hoạch không gian phát triển, bố trí quỹ đất và hỗ trợ hình thành các không gian sáng tạo, tổ hợp công nghiệp văn hóa quy mô cấp tỉnh.

Đối với hạ tầng đô thị và nông thôn, tỉnh lồng ghép phát triển công nghiệp văn hóa với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn và Chương trình bảo tồn, phát triển làng nghề. Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn khai thác hiệu quả quỹ đất, không gian công cộng và hạ tầng giao thông nhằm tăng cường khả năng kết nối các khu, điểm du lịch.

Chia sẻ về hạ tầng hiện hữu của tỉnh Cà Mau, bà Trần Ngọc Loan, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Vé máy bay Nice Tourist cho rằng, tuyến đường sông nội ô, từ cầu Phan Ngọc Hiển đến ngã ba sông Gành Hào có tiềm năng để phát triển du lịch.

"Cụ thể là cải tạo thành bến thuyền, đồng thời quy hoạch tuyến du lịch đường sông ban đêm kết hợp biểu diễn đờn ca tài tử và phát triển kinh tế chợ nổi nông sản. Bên cạnh đó, việc đào tạo nguồn nhân lực biết truyền tải câu chuyện văn hóa - nông nghiệp bản địa là yếu tố cốt lõi để gia tăng giá trị sản phẩm", bà Loan đề xuất.

Một góc trung tâm tỉnh Cà Mau ngày nay.

Triển khai đồng bộ các giải pháp chiến lược

Theo UBND tỉnh Cà Mau, mục tiêu đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đón trên 11,5 triệu lượt khách du lịch (trong đó có 155.000 lượt khách quốc tế); tổng thu từ du lịch đạt khoảng 14.700 tỷ đồng; tổ chức tối thiểu ba hội thi/hội diễn và bốn sự kiện văn hóa nghệ thuật cấp tỉnh mỗi năm; thu hút từ 1 - 2 đoàn làm phim đến quay tại địa phương mỗi năm.

Tầm nhìn đến năm 2045, doanh thu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 9% GRDP của tỉnh; hình thành 1 - 2 không gian sáng tạo hoặc tổ hợp công nghiệp văn hóa quy mô cấp tỉnh; trở thành trung tâm nghệ thuật sân khấu cải lương của khu vực ĐBSCL.

Để đạt được các mục tiêu trên, theo ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như triển khai phân cấp thẩm quyền cho chính quyền địa phương; nghiên cứu bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư đối với lĩnh vực văn hóa; ban hành cơ chế hỗ trợ dự án công nghiệp văn hóa do doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng thực hiện.

Khi cao tốc Cà Mau - Đất Mũi hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh Cà Mau, nhất là phát triển du lịch tại vùng đất địa đầu cực Nam của Tổ quốc.

Đồng thời, tăng cường hợp tác đào tạo chuyên sâu; có chính sách thu hút nhân tài; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Số hóa di sản văn hóa vật thể và phi vật thể để tạo cơ sở dữ liệu phục vụ sáng tạo.

Cùng với đó là xây dựng mô hình kết nối từ sản xuất, quảng bá đến tiêu thụ sản phẩm nâng cao hiệu lực thi hành Luật Sở hữu trí tuệ, đặc biệt trên môi trường số.

Theo ông Dư Minh Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau, Sở sẽ chịu trách nhiệm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp sáng tạo trong thiết kế kiến trúc, nội thất vào thiết kế công trình, phục vụ mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa.