Ngành thuế tập trung các giải pháp trong công tác kiểm tra, chống thất thu. Ảnh minh họa: Hoàng Hùng/TTXVN

Để đạt mục tiêu này, bên cạnh công tác quản lý, đơn vị tiếp tục tập trung các giải pháp trong công tác kiểm tra, chống thất thu, trong đó, đẩy mạnh kiểm tại trụ sở người nộp thuế và kiểm tra theo chuyên đề, đôn đốc thu nộp sau kiểm tra.

Cụ thể, các đơn vị trực thuộc khẩn trương lập tiến độ quý IV/2026 theo từng đơn vị, từng nhóm nhiệm vụ. Tập trung hoàn thành tiến độ theo kế hoạch được duyệt; bố trí nguồn lực triển khai nhiệm vụ còn lại.

Tiếp tục triển khai các chuyên đề doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý; nha khoa, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ; doanh nghiệp nhiều năm chưa được kiểm tra và có điểm rủi ro. Đồng thời, tăng cường kiểm tra sau hoàn thuế, kiểm tra giải thể chấm dứt hiệu lực mã số thuế...

Tính đến ngày 30/9, đơn vị đang quản lý 23.822 người nộp thuế; trong đó, có 11.868 doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động, cùng với 49.439 hộ, cá nhân kinh doanh.

Bên cạnh quản lý, thu thuế, Thuế tỉnh Cà Mau đã tăng cường kiểm tra thuế, chống thất thu thuế, qua đó, góp phần cho số thu lũy kế 9 tháng trên địa bàn đạt 9.231 tỷ đồng, bằng 83% dự toán năm, tăng 9% so với cùng kỳ.

Cụ thể, đối với kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, trong 9 tháng, đơn vị tập trung phân tích trên hệ thống dữ liệu và xác định 152 người nộp thuế có rủi ro cao, trong đó 59 trường hợp được đưa vào kế hoạch rà soát, kiểm tra; 23 trường hợp thực hiện kiểm tra tại bàn; 1 trường hợp bổ sung kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Về công tác kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, tính đến ngày 25/9, đơn vị đã triển khai 919 cuộc kiểm tra, đã hoàn thành 864 cuộc, đạt tỷ lệ 135% so với chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Tổng số tiền truy thu và xử phạt đạt hơn 41,2 tỷ đồng; giảm lỗ trên 32 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 4,2 tỷ đồng. Tổng số tiền đã thực nộp vào ngân sách nhà nước hơn 33,1 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 80,24% trên tổng số tiền truy thu và xử phạt.

Song song đó, cơ quan Thuế đã thực hiện kiểm tra đột xuất 680 cuộc. Trong đó, kiểm tra giải thể, chia tách, sáp nhập 621 cuộc; kiểm tra trước hoàn 29 cuộc và kiểm tra đột xuất khác 30 cuộc.

Bên cạnh đó, Thuế tỉnh Cà Mau triển khai chuyên đề kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý. Theo đó, trong 9 tháng, đơn vị đã triển khai 17 cuộc, tổng số tiền truy thu và xử phạt hơn 1,85 tỷ đồng.

Trong chuyên đề kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực nha khoa, chăm sóc sức khỏe, thẩm mỹ từ quý III/2026, đơn vị đã thực hiện 5 cuộc kiểm tra, tổng truy thu và xử phạt đạt 352 triệu đồng.

Đối với chuyên đề kiểm tra các doanh nghiệp quá 4 năm chưa được kiểm tra và có điểm rủi ro (thực hiện triển khai từ quý III/2026), đơn vị đã triển khai 20 cuộc kiểm tra, tổng số tiền truy thu và xử phạt đạt trên 2,1 tỷ đồng.