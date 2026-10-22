Cà Mau: Đẩy mạnh kết nối, hướng dòng vốn vào lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng

Ông Trần Văn Phước, Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 15 chủ trì các buổi làm việc - Ảnh: NHNN khu vực 15

Nhận diện điểm nghẽn, tìm giải pháp khơi thông dòng vốn

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, hội, hiệp hội ngành nghề tỉnh Cà Mau và NHNN chi nhánh Khu vực 15 tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp, người dân, nhất là đối với lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Theo NHNN chi nhánh Khu vực 15, đến cuối tháng 9/2026, tổng huy động vốn trên địa bàn tỉnh Cà Mau đạt 99.002 tỷ đồng, tăng 7,93% so với cuối năm 2025; trong khi dư nợ tín dụng đạt 125.351 tỷ đồng, chỉ tăng 1,05%. Điều này cho thấy tín dụng còn tăng chậm, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế chưa tương xứng với nguồn vốn huy động.

Theo các đơn vị kinh doanh, những khó khăn chủ yếu tập trung ở áp lực chi phí vốn, mặt bằng lãi suất, năng lực tài chính và phương án sản xuất kinh doanh của khách hàng; vướng mắc về hồ sơ pháp lý, tài sản bảo đảm và xử lý nợ. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh còn hạn chế trong chứng minh doanh thu, dòng tiền và khả năng trả nợ, ảnh hưởng đến việc tiếp cận vốn ngân hàng.

Đại diện Hội Nông dân tỉnh phản ánh một số hội viên gặp khó trong việc lập phương án sản xuất, hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Đồng thời đề nghị quan tâm các mô hình liên kết sản xuất, trong đó có mô hình lúa - tôm. Liên minh Hợp tác xã tỉnh cho biết khả năng tiếp cận tín dụng của nhiều hợp tác xã còn hạn chế do năng lực quản trị, tính minh bạch của sổ sách tài chính và tài sản bảo đảm.

Trong khi đó, đại diện Sở Công Thương đề xuất quan tâm nhu cầu vốn lưu động cho doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản và xem xét thời hạn vay phù hợp với chu kỳ thu tiền và tăng cường kết nối vốn cho hoạt động thương mại, logistics. Đại diện lĩnh vực du lịch cũng nêu khó khăn về dòng tiền, hạn mức tín dụng và điều kiện tiếp cận vốn khi triển khai dự án.

Trên cơ sở đó, các nội dung trao đổi hướng đến tăng cường phối hợp giữa ngành Ngân hàng với các sở, ngành, hội, hiệp hội trong tháo gỡ vướng mắc về thủ tục pháp lý, tài sản bảo đảm. Qua đó, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực tài chính, hoàn thiện phương án kinh doanh và tăng cường kết nối ngân hàng - doanh nghiệp theo từng ngành, lĩnh vực, phù hợp với đặc thù kinh tế địa phương.

Kết luận buổi làm việc, ông Trần Văn Phước, Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 15 định hướng duy trì trao đổi định kỳ với các sở, ngành, hội, hiệp hội. Trong đó, chú trọng kết nối song phương giữa ngân hàng và khách hàng để xử lý kịp thời những vướng mắc cụ thể. NHNN Khu vực 15 sẽ tăng cường truyền thông chính sách tín dụng và xây dựng chương trình phối hợp có nội dung, mục tiêu thực hiện rõ ràng. Trong đó định hướng phối hợp với Liên minh Hợp tác xã và Hiệp hội Ngành hàng Tôm, hướng tới phát triển tín dụng theo chuỗi ngành hàng.

Cụ thể hóa giải pháp, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả

Cùng ngày, NHNN chi nhánh Khu vực 15 làm việc với 25 chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Cà Mau nhằm đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng năm 2026, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các TCTD. Theo đó, cụ thể hóa các giải pháp thuộc trách nhiệm ngành Ngân hàng đã được trao đổi tại buổi làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, các sở, ngành của tỉnh và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026.

Trọng tâm là yêu cầu các TCTD chủ động cân đối nguồn vốn, đẩy mạnh tín dụng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, ngành hàng chủ lực và động lực tăng trưởng của tỉnh. Tiếp tục tiết giảm chi phí, đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo dư địa giảm lãi suất cho vay, đơn giản hóa quy trình, thủ tục nội bộ và nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, người dân. Cùng với đó, quán triệt, triển khai các chỉ đạo, định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN Việt Nam về điều hành hoạt động ngân hàng. Nhất là việc phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn phù hợp với quy định và điều kiện thực tế.

Theo đó, chủ động rà soát, tiếp nhận và phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc đã được cộng đồng doanh nghiệp phản ánh. Tăng cường kết nối, đối thoại với khách hàng, chủ động tư vấn, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Phối hợp với các sở, ngành và cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn phát sinh, gắn tăng trưởng tín dụng với kiểm soát chất lượng, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng.

Thời gian tới, NHNN chi nhánh Khu vực 15 sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và hệ thống ngân hàng. Chuyển những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thành các giải pháp cụ thể, góp phần khơi thông dòng vốn tín dụng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau.