Ngày 21/11, tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc Ngày hội việc làm lần thứ II năm 2026.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026.

Quang cảnh Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026

Theo Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, địa phương hiện có hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động. Đây là nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết việc làm bền vững.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Nguyễn Minh Nhứt, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, với sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp, công tác giải quyết việc làm trên địa bàn đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 59.700 người, đạt 101% kế hoạch; trong đó, hơn 1.700 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt trên 172% chỉ tiêu.

Ông Nguyễn Minh Nhứt, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau phát biểu tại Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026

Theo ông Nhứt, những kết quả này góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân. Tiếp nối thành công của lần tổ chức thứ nhất, Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II diễn ra từ ngày 21 đến 23/11, với nhu cầu tuyển dụng hơn 7.600 lao động tại 40 vị trí việc làm thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực.

Thông qua ngày hội, người lao động có điều kiện tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, điều kiện làm việc, mức thu nhập và các chế độ đãi ngộ.

Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nhân lực phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu trên thị trường lao động.

Để ngày hội đạt hiệu quả thiết thực, ông Nguyễn Minh Nhứt đề nghị các doanh nghiệp chủ động giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, công khai điều kiện làm việc, thu nhập và chế độ dành cho người lao động.

Đồng thời, người lao động, đoàn viên, thanh niên cần mạnh dạn tiếp cận doanh nghiệp, tìm hiểu thông tin và lựa chọn công việc phù hợp với năng lực, nguyện vọng.

Ngày hội việc làm tỉnh Cà Mau lần thứ II năm 2026 có hơn 7.600 chỉ tiêu tuyển dụng, mở rộng cơ hội việc làm và kết nối doanh nghiệp với người lao động.

Việc tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người lao động không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu việc làm trước mắt mà còn tạo nền tảng phát triển thị trường lao động ổn định, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.