Cà Mau đẩy mạnh chi trả lương hưu qua tài khoản ngân hàng

Cán bộ Bảo hiểm xã hội Cà Mau phối hợp nhân viên ngân hàng hỗ trợ làm thủ tục mở thẻ cho cán bộ hưu trí. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Ngày 21/9, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau Triệu Trung Hiếu cho biết, đang tích cực phối hợp chính quyền các phường An Xuyên, Tân Thành, Hòa Thành và Lý Văn Lâm ra quân đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội hằng tháng chuyển từ nhận tiền mặt sang tài khoản ngân hàng (ATM).

Theo người đứng đầu ngành Bảo hiểm xã hội tại Cà Mau, việc đẩy mạnh các giải pháp trọng tâm nêu trên nhằm chung tay nâng cao chất lượng dịch vụ an sinh và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh.

Bảo hiểm xã hội Cà Mau tuyên truyền chính sách mới tại cơ sở về tiện ích khi nhận thanh toán không dùng tiền mặt. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Việc chuyển đổi phương thức thanh toán sang tài khoản cá nhân mang lại nhiều tiện ích vượt trội đối với người hưởng lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội. Lợi ích lớn nhất là tính an toàn, nhanh chóng và chủ động.

Theo đó, hằng tháng, tiền lương hưu và trợ cấp được cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển thẳng vào tài khoản ngay từ những ngày đầu kỳ chi trả, sớm hơn từ 1 đến 2 ngày so với lịch chi trả tiền mặt truyền thống.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội Cà Mau tuyên truyền, giải thích cho cán bộ hưu trí về những lợi ích khi nhận lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản ngân hàng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Người hưởng nhận được tiền ngay tại nhà mà không cần phải đi lại, không phụ thuộc vào thời tiết hay phải xếp hàng chờ đợi tại các điểm bưu điện, điểm tập trung.

Bên cạnh đó, việc nhận tiền qua ATM giúp bảo đảm an toàn tuyệt đối về tài sản, tránh rủi ro thất lạc, rách hỏng hoặc mất trộm tiền mặt. Người hưởng cũng dễ dàng quản lý chi tiêu cá nhân thông qua ứng dụng ngân hàng số, tích lũy tiền gửi an toàn và linh hoạt thực hiện các giao dịch thanh toán tiền điện, nước, mua sắm hằng ngày không dùng tiền mặt.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội Cà Mau phối hợp cùng các đơn vị liên quan đến tận nhà hỗ trợ làm thủ tục mở thẻ cho cán bộ hưu trí. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Để giúp người dân, đặc biệt là người cao tuổi dễ dàng tiếp cận phương thức mới, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau cùng chính quyền các phường An Xuyên, Tân Thành, Hòa Thành và Lý Văn Lâm thiết lập các “Tổ công tác lưu động” đến tận nhà người hưởng để hỗ trợ mở tài khoản miễn phí.

Lực lượng công an, đoàn thanh niên, tổ công nghệ số cộng đồng và nhân viên ngân hàng trực tiếp hướng dẫn chi tiết, tỉ mỉ từng thao tác sử dụng.

Công tác chuyển đổi được thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”, linh hoạt và tuyệt đối không gây phiền hà hay ép buộc người hưởng.

Mọi thông tin cá nhân của người dân được cam kết bảo mật nghiêm ngặt theo đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, quá trình chuyển đổi hình thức nhận tiền từ ATM được kết nối thông suốt, bảo đảm không làm gián đoạn hay chậm trễ bất kỳ kỳ lương nào.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau, tính đến hết tháng 8/2026, tỷ lệ người nhận lương hưu và trợ cấp Bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản ATM toàn tỉnh đã đạt 81,72%.

Sự vào cuộc đồng bộ của các phường trọng điểm trong tháng 9/2026 tại Cà Mau được kỳ vọng sẽ giúp địa phương nâng tỷ lệ này lên 85%, hướng tới mốc đạt 90% vào giữa tháng 12/2026 theo đúng kế hoạch thi đua đã phát động.