Cà Mau đẩy mạnh chăm lo cho bà con nông thôn trong Tết Quân Dân năm 2027

Chiều 14.10, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Quân Dân năm 2027, với 23 nội dung, công trình, phần việc thiết thực.

UBND tỉnh Cà Mau vừa có buổi họp với các thành viên về công tác chuẩn bị Tết Quân Dân năm 2027. Ảnh: Mỹ Trân

Thông qua chuỗi hoạt động Tết Quân Dân, tỉnh Cà Mau sẽ huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; nhất là các đối tượng chính sách, hộ nghèo, gia đình khó khăn, đồng bào dân tộc...

Đồng thời, hoạt động này tạo không khí vui tươi, ấm áp, thắm đượm tình Quân - Dân, Mừng Đảng quang vinh, Mừng Xuân Đinh Mùi năm 2027; khơi dậy niềm tin, sự đồng thuận, thắt chặt giữa chính quyền và người dân trong xây dựng nông thôn mới, phát triển địa phương bền vững.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng, các hoạt động Tết Quân Dân năm 2027 sẽ được tổ chức chu đáo, an toàn, tiết kiệm, đúng mục đích, ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực; góp phần thực hiện tốt công tác dân vận và chính sách hậu phương Quân đội.

Các hoạt động phải sát nhu cầu thực tế, lấy người dân làm trung tâm; trong đó ưu tiên gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng khó khăn trên địa bàn các xã. Cần tập trung những việc người dân cần và hưởng lợi trực tiếp; từ đó đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Tại chương trình Tết Quân Dân năm 2026, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau trao bảng tượng trưng hỗ trợ 20 tỉ đồng cho xã Thới Bình thực hiện các công trình, dự án ở xã. Ảnh: Kim Nhiên

Thời gian tổ chức Chương trình Tết Quân Dân từ ngày 18 đến ngày 25.1.2027, trên địa bàn các xã: An Trạch, Thanh Tùng, Tân Tiến, Ninh Thạnh Lợi.

Cụ thể, lực lượng quân sự, công an các cấp, cùng các ngành và địa phương sẽ tiến hành sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, cùng các cầu nông thôn.

Chương trình “Thắp sáng đường quê”, sẽ được Công ty Điện lực tỉnh phối hợp với UBND các xã và người dân trên các tuyến đường cùng thực hiện. Dự kiến tổ chức lắp đặt đèn đường và hoàn thành đưa vào sử dụng đúng thời hạn; trao bảng tượng trưng công trình trong lễ ra quân tại các xã: An Trạch, Tân Tiến, Thanh Tùng, Ninh Thạnh Lợi.

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Cà Mau phối hợp với UBND xã Tân Tiến và xã An Trạch thực hiện hỗ trợ cải tạo, đầu tư trạm bơm, giếng khoan nước sạch sinh hoạt, phục vụ người dân địa phương.

Phía Sở VHTTDL sẽ triển khai, hỗ trợ hệ thống loa truyền thanh cho xã Ninh Thạnh Lợi và xã An Trạch. Khi hoàn thành sẽ giao cho xã theo dõi, quản lý, vận hành và khai thác…

Trong chương trình Tết Quân Dân lần này, Ban tổ chức dự kiến hỗ trợ nhạc cụ truyền thống dân tộc Khmer cho chùa Kos Thum (xã Ninh Thạnh Lợi). UBND tỉnh Cà Mau giao cho Sở Dân tộc và Tôn giáo, cùng Sở VHTTDL triển khai thực hiện, hướng dẫn chùa Kos Thum quản lý, sử dụng, giữ gìn và phát huy nhạc cụ được trao tặng.

Ngoài ra, trong quá trình Tết Quân Dân còn có các hoạt động như: Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí; tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức hội thi “gói bánh đêm xuân”, “mâm cơm ngày Tết”, “chuyến hàng lưu động về nông thôn”, “gian hàng 0 đồng”… nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Đoàn Cải lương Hương Tràm và các đơn vị nghệ thuật sẽ biểu diễn phục vụ cho người dân trong Tết Quân Dân năm 2027

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở VHTTDL chỉ đạo Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu, Đoàn Cải lương Hương Tràm, Đoàn nghệ thuật Khmer, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật… phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng kế hoạch biểu diễn, phục vụ văn nghệ.

UBND các xã thông báo rộng rãi đến bà con biết thời gian, đêm diễn… tới xem, cổ vũ, lan tỏa đời sống văn hóa cơ sở.